Texto en favor del lenguaje inclusivo

Todos los días la gente se enfrenta con su idioma, sea escrita en la prensa o hablada en conversaciones. Últimamente el idioma se está enfrentando a un nuevo desafío. Aparte de poder expresarse, muchas personas buscan la opción de identificarse en ella y crear una igualdad para todo el mundo. Este fenómeno es conocido como “lenguaje inclusivo”. El siguiente texto se trata del por qué el uso del lenguaje inclusivo es tan inevitable como recomendable.

El lenguaje inclusivo ofrece soluciones para que todas las personas se sientan involucradas. Es como un caso neutro que incluye a los hombres, las mujeres y los que no se identifican con un cierto género. Además, evita el problema de posible confusión, por ejemplo, cuando la profesora llama a los niños en la escuela para que vengan, no queda claro si se refiere a las niñas también o no. Una solución como el uso del morfema “-e” en lugar del “-o” y el “-a” facilitaría las cosas.

Que el lenguaje inclusivo cambia la forma de hablar y la de pensar, no significa que se pierdan las tradiciones y valores culturales. Parte de un idioma es que nunca para de cambiar y modificarse. Hasta que se podría decir que utilizando lenguaje inclusivo añade un nuevo valor cultural que es incluir a toda la sociedad en el idioma hablado.

Es cierto que el lenguaje inclusivo no resuelve los problemas reales de discriminación y desigualdad, pero es un buen paso en la dirección correcta para mostrar que la gente está en contra de la discriminación y que se acepta y incluye a todas las personas tal cual como son.

De hecho, siendo un tema tan discutido, se puede ver la alta importancia para la sociedad y que es de gran interés para la política que respondan a las necesidades de su gente.

Resumiendo, estoy en favor del lenguaje inclusivo. Aunque tarde un tiempo para acostumbrase a la nueva forma de hablar, después de un tiempo la gente se adaptará y utilizará el lenguaje inclusivo sin dificultades en su vida diaria.