Compromís carga contra Puig por el Benidorm Fest: entre el valenciano y la promoción personal

Ni en el PSPV ni el Palau quieren realizar valoración alguna sobre los comentarios en redes sociales, en concreto en Twitter, donde la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes valencianas, Mónica Àlvaro, defendió que, «mientras al pueblo valenciano le cuesta un potosí el Benidorm Fest para enviar más perreo a Eurovisión», ella trabaja para solicitar al Ministerio más fondos para el sector audiovisual valenciano. Con ello, Àlvaro hacía referencia al gasto de un millón de euros aprobado por la Generalitat, para colaborar en la realización de un evento. Todo cuando, no obstante, desde el entorno del president se ha venido defendiendo que el impacto promocional generado dentro y fuera de España es impagable, y más todavía en época de dificultades para el sector turístico.

También el que fuera director general de Igualdad y Diversidad hasta 2020, Alberto Ibáñez, que en la actualidad está integrado en el gabinete de Mónica Oltra, siendo una persona de su absoluta confianza, cargó las tintas en redes sociales. Por un lado, contra la organización del propio concurso, asegurando que el Botànic «no puede financiar con dinero público ningún concurso, festival o programa despótico que subvierta la voluntad popular ni con nula presencia del valenciano». Y en esas, puso además en tela de juicio que encaje en la normativa que regula la publicidad institucional del Botànic «la promoción personal de Ximo Puig en el Benidorm Fest y ni una palabra de valenciano». Ibáñez aclaró ayer que era un «comentario personal sin más», pero se reafirmó en que le pareció que fue «poco decoroso» que el presentador, el exministro socialista Máximo Huerta, personificara el agradecimiento en Puig y no en la institución de la Generalitat como tal.

También el jefe de gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, indicó que le gustaba una publicación de la periodista Carolina Ferre , de À Punt, que decía que RTVE tendría que pagar a la Generalitat por hacer el festival en Benidorm. Explicó a este diario que comparte la idea expresada por su compañero de conselleria sobre usar los eventos como motivo de promoción personal, «como aparenta que se hace». «Lo de las lenguas lo matizaría, pero sí que creo que algunas cosas son contradictorias con nuestra propia Ley de Publicidad Institucional y, si me apuras, con nuestro Código de Buen Gobierno, un decreto del Consell que obliga a sus miembros».

Antonia Moreno, una exasesora y el lío de las entradas

Tres millones de telespectadores y solo 1.400 privilegiados con entrada para la final del Benidorm Fest. El interés por asistir al broche de oro del concurso fue in crescendo, pero no todos consiguieron entrar. En esas, la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, comentó en redes las fotos de una exasesora del Consell en pleno evento. «Lo que está claro es que la suerte de tener entradas solo fue para unos cuantos», escribió. Aclaró, eso sí, que no lo decía por ella, que no pretendía ir, sino por los que se quedaron fuera, mientras otros sí entraron.