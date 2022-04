El comité provincial de Cs urge a Arrimadas actuar ya en Orihuela y suspender de militancia a los impulsores de la moción de censura

A cinco días de que se vote la moción de censura en Orihuela, la dirección nacional del partido todavía no se ha posicionado sobre si apoya o no la maniobra impulsada por los ediles de su formación en la capital de la Vega Baja. El silencio que guarda al respecto la cúpula de Arrimadas está disparando las tensiones, especialmente entre destacados cargos de la provincia de Alicante. En ese escenario, el comité provincial de Cs ha acordado hoy instar a Madrid a que adopte una resolución al respecto antes del próximo lunes, cuando se celebrará el pleno en el que está previsto apartar de la Alcaldía a Emilio Bascuñana (PP) y entregar la vara de mando a Carolina Gracia (PSOE), con el apoyo de Cambiemos (Unides Podem). Lo que quieren es que antes de ese día tome una decisión en un sentido u otro y que si este movimiento de calado perpetrado por los cinco ediles de Cs en Orihuela no cuenta con el visto bueno de la cúpula, se adopten medidas cautelares para retirarles la militancia y, en cualquier caso, que lleguen a la sesión del próximo lunes como tránsfugas.

Cs replica a Mazón por la moción de censura en Orihuela: "Lecciones las justas, siempre cumplimos los pactos" Fuentes del comité provincial de Cs han explicado a este diario que no buscan un enfrentamiento con la dirección nacional del partido, si bien defienden que esta espinosa situación de indefinición no se puede sostener mucho más puesto que el tiempo apremia y los plazos son los que son. En ese sentido, recuerdan que ya se anunció que el pacto firmado para que Cs cambie de socios de gobierno en Orihuela, dejando caer al PP para aliarse con el PSPV, no cuenta con el visto bueno de Arrimadas. De hecho, a los cinco concejales se les abrió un expediente informativo que podría acabar en expulsión, aunque eso es algo que sigue en el aire. Es por ello que lo que quieren es celeridad en la toma de decisiones, que esperan que sean contundentes, de forma que los cinco concejales liderados por José Aix pierdan la condición de militantes, aunque sea de forma provisional. El retraso por parte de la dirección nacional en tomar medidas disciplinarias contra los cinco ediles díscolos oriolanos que rubricaron la moción de censura con socialistas y Unides Podem ya se cobró su primera víctima, cuando el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, Jesús Gimeno, dimitió de su cargo. Las repercusiones de la inminente moción de censura en Orihuela han llegado hoy hasta las Cortes valencianas, donde la síndica de Cs, Ruth Merino, ha afirmado que la relación de su partido con el PP "no ha cambiado" tras la moción de censura, ya que mantienen los pactos de gobierno que "funcionan perfectamente en muchísimos sitios igual que otros con el PSOE". Mazón arremete contra Puig por la moción de censura en Orihuela y exige explicaciones a Arrimadas Así lo ha declarado antes del pleno de este miércoles, sobre las críticas de los populares al apoyo de la formación 'naranja' a la moción de censura junto a PSPV y Cambiemos para desbancar al PP de la Alcaldía de Orihuela que está prevista que se vote el próximo lunes 25. "Las relaciones, en lo que a mí respecta, no han cambiado", ha recalcado, remarcando que lo de Orihuela es "un hecho puntual, un caso concreto y tiene sus circunstancias y razones". Merino también ha defendido las "aclaraciones" que dio este martes la coordinadora autonómica de Cs, María Muñoz, a las críticas del presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. Muñoz afirmó en un comunicado que ve a Mazón "muy nervioso y despistado" con la moción de censura y recalcó que "Ciudadanos siempre cumple con sus pactos y acuerdos y es el PP quién los incumple". Por contra, el líder de los populares valencianos advirtió en rueda de prensa que esta maniobra en Orihuela "huele mal, responde a intereses partidistas y no contempla ningún proyecto para el municipio", por lo que lanzó una petición al conjunto de los partidos con representación en la ciudad: "Aclaremos nuestras posturas respecto a lo que queremos".