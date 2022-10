El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha llevado a los tribunales la contratación de Miguel Ortiz como gerente de la empresa pública Proaguas Costablanca SA, vinculada a la institución provincial. El portavoz de los valencianistas, Gerard Fullana, ha denunciado este miércoles, en una comparecencia en el Palacio Provincial, que el presidente Carlos Mazón eligió al exalcalde del Partido Popular de Altea para el cargo de gerente de Proaguas pese a que era el aspirante que presentaba la peor formación y experiencia laboral. Fullana ha dado a conocer la denuncia formalizada ante el juzgado de lo Mercantil de Alicante.

“No permitiremos que Mazón use la Diputación como agencia de colocación del zaplanismo. La justicia tendrá que decidir si nuestras percepciones son correctas o no, lo que no se puede negar es que ha sido un proceso carente de toda transparencia y ética”, ha lamentado Fullana en su comparecencia ante los medios”, antes de añadir: “Desde Compromís no vamos a permitir que ni un solo euro de la ciudadanía vaya destinado a pagar los enchufismos y amiguismos del PP alicantino. Por ello, daremos batalla judicial para revocar una designación que no beneficia en nada a la gestión hídrica”.

Tras la comparecencia de la coalición valencianista, el grupo socialista en la Diputación ha anunciado que llevará, por su parte, a Antifraude el expediente de nombramiento de Ortiz como gerente de Proaguas. El PSPV-PSOE denuncia que para la designación del exalcalde de Altea se ha tenido en cuenta, en la valoración de los méritos del proceso, la condición de cargo público de Ortiz. En concreto, una serie de cargos en empresas públicas que tuvo por su adscripción política, no por la experiencia profesional en materia de aguas. Según ha explicado el portavoz socialista en la institución provincial, Toni Francés, “la experiencia política o las responsabilidades que haya tenido por su pertenencia al PP, no deberían ser tenidas en cuenta ni valoradas como méritos profesionales, de hecho, no constituyen méritos para el acceso a las administraciones públicas”.

El portavoz socialista ha señalado que “con Mazón, ha vuelto a la Diputación la cara más oscura del PP, el zaplanismo del enchufismo y trato de favor, que se demuestra de forma clara valiéndose de un proceso selectivo con convocatoria pública para colocar a uno de los suyos, vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. El pasado mes, Toni Francés ya denunció que “los populares pretenden nombrar a ocho meses de las elecciones y, para un periodo de cinco años, a un ex presidente provincial del PP. Ortiz carece del perfil técnico que caracteriza la gerencia de un organismo como Proaguas, puesto que ha estado vacante durante todo el mandato”.