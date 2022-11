La designación del exalcalde del Partido Popular de Altea Miguel Ortiz como nuevo gerente de la empresa pública Proaguas Costablanca SA, vinculada a la Diputación de Alicante, sigue dando mucho que hablar en el Palacio Provincial. La pasada semana, los portavoces de los grupos del PSPV-PSOE y Compromís, Toni Francés y Gerard Fullana, anunciaron que iban a llevar al pleno ordinario que se celebrará este miércoles una moción para solicitar la anulación de la designación de Ortiz. La moción finalmente no se debatirá en el pleno porque no ha sido admitida. Sobre este punto, Francés y Fullana acusan al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de haber vetado su propuesta, mientras que desde el equipo de gobierno, el portavoz del Partido Popular, Eduardo Dólón, considera que PSPV y Compromís están haciendo un “ridículo espantoso” y “demuestran que desconocen el funcionamiento de la institución”. El también alcalde de Torrevieja defiende sus argumentos al señalar que el pleno de la Diputación no puede anular el nombramiento de Ortiz al frente de Proaguas, ya que no ha efectuado esta designación.

Debate en el pleno El PSPV y Compromís han emitido un comunicado conjunto en el que acusan a Mazón de vetar el debate en el pleno como responsable de la elaboración del orden del día de la sesión. “Lo hace mediante filibusterismo, alegando la falta de competencias del pleno, a pesar de que la junta general de Proaguas la forma dicho pleno de la Diputación”, se manifiesta en la nota remitida a los medios de comunicación este lunes. PSPV y Compromís llevan al pleno de la Diputación de Alicante la designación del gerente de Proaguas Socialistas y valencianistas acusan a Mazón de haber encargado un informe en el que se afirma que el pleno no tiene competencia para debatir este asunto, lo que tachan como un “pretexto” para impedir el debate. También anuncian que impugnarán la decisión, al considerar que es ilegal. En este sentido, ambos grupos indican que no es comparable la revocación de un acuerdo del consejo de administración sin causa con la revocación de un acuerdo del consejo de administración “nulo y manifiestamente dañino a los intereses de la empresa pública”. El comunicado añade: “Ahí si tiene competencias el pleno de la Diputación, que actúa como junta general de Proaguas, puesto que, teniendo competencia para impugnar dicho acuerdo ante los juzgados, sería absurdo que no se reconociese la competencia para revocar el nombramiento de Ortiz”. Respuesta del PP Por su parte, el portavoz del grupo popular, Eduardo Dolón, ha acusado a PSPV y Compromís de “hacer un ridículo espantoso” al pedir al pleno de la Diputación la renovación de un nombramiento que no ha sido aprobado por este órgano. “Ni siquiera conocen la manera de funcionar de la institución provincial”, ha señalado. El también alcalde de Torrevieja ha indicado que socialistas y valencianistas “parece que acaban de llegar porque su conocimiento de cómo se tramitan las cosas es nulo”. El portavoz popular ha añadido que desde el PP “no hay ningún problema para debatir el contenido de la moción, pero hay que presentarla de la forma correcta”. Por último, ha zanjado: “Hablan de veto y eso no es así, es una cuestión técnica”.