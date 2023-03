La ola de frío polar que ha azotado esta semana la provincia se ha instalado en el seno de los socialistas de la ciudad de Alicante. Ni desde la Ejecutiva local, ni desde la candidata se ha dado un paso por intentar consensuar la lista municipal de cara a las próximas elecciones. Las relaciones se han congelado esta semana hasta el punto de que cada parte ha seguido su agenda prevista sin descolgar el teléfono ala otra. Lo que sí se mantiene a fecha de hoy es la ejecutiva local prevista para el lunes 6 de marzo por la tarde.

Todo puede cambiar el fin de semana e incluso el mismo lunes, pero parece difícil reunirse con alguien cuando las líneas están bajo el efecto del ártico. Los estatutos mandan que a la candidata se le debe escuchar, tal y como reconoció el secretario general Miguel Millana; sin embargo, no se ha dado el paso de convocar a la alcaldable Ana Barceló, según confirma el entorno de la propia ex consellera.

La paradoja en este caso es que la aspirante a alcaldesa por el PSOE es presidenta del partido, pero no miembro de la ejecutiva local, con lo cual puede encontrarse con la situación de presentar una lista y no contar con los apoyos necesarios de su partido. No obstante, el órgano que decide y traslada a Ferraz los nombres a inscribir en la Junta Electoral es el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que preside Ximo Puig, convocado para el sábado 11 de marzo a las 12 horas. Este hecho significa que aún se podría dar un nuevo retraso, si así lo decidiera Millana. Este tiempo extra entre el lunes y final de semana mantendría la tensión durante un periodo extra o descongelaría las negociaciones.

Existe un tercer factor y son los resultados de las personas propuestas por la militancia. Aunque las denuncias de manipulación en el proceso se vieron en forma de nombres ya señalados, la ex concejal y contrincante de Barceló en las primarias, María José Adsuar, fue la más votada. Su papel tiene un carácter secundario, pues el sector que la arropa posee el 35% de los votos del órgano ejecutivo. El acuerdo inicial era hablar con la candidata para proponer también nombres, pero hasta este viernes, señalan que la alcaldable no se ha puesto en contacto. Justo esa misma explicación da Barceló sobre la Ejecutiva y esta defiende, al menos ante este diario, que las agendas no cuadran.

Valencia no interviene

Desde la sede autonómica oficialmente, el mensaje es único y repetitivo: «Nada de protagonismos». Esas fueron las palabras de Ximo Puig en Castellón, donde se vive también una situación complicada, y en el CEN. Es más, el secretario general pidió «una lista ganadora» y dejar a un lado los «líos» para mirar hacia la sociedad. En este sentido, la portavoz y vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, apuntó que «el objetivo es construir las mejores listas con los mejores candidatos y equipos que representen a la mayoría». Desde la organización valenciana, se asegura que las locales tienen autonomía en su toma de decisiones, pero lo cierto es que no está gustando cómo se lleva un proceso, donde hay mucho en juego.

Durante la semana, se rumoreó sobre dos posibles reuniones para acercar posturas, pero fuentes próximas a la candidata desmintieron que se hubiera asistido a una reunión en la capital del Túria. Este hecho equivale a que, de momento, se mantiene la equidistancia entre uno y otro bloque, al menos en las formas.

Para los socialistas, queda justo una semana para que las listas autonómicas y municipales (localidades de más de 20.000 habitantes) pasen su primer corte y los focos están puestos en la ciudad de Alicante, Elche y Torrevieja, que son justos las tres poblaciones con más población de la provincia y, por extensión más decisivas en captación de votos.