Sin ambigüedades. La síndica de Vox, Ana Vega, realizó un discurso con mensajes claros sobre el modelo de sociedad que defiende su partido y, sobre todo, los cambios que espera su formación que se evidencien tras firmar un pacto con el Partido Popular. El apoyo está condicionado por 50 puntos y también por el marco de la exposición que hizo la alicantina en las Cortes Valencianas, pero «sin reservas».

Para comenzar, Vega quiso diferenciarse del Botànic en dos aspectos: la lealtad con la que trabajarán con Carlos Mazón en el Ejecutivo y la discreción con la que se abordarán las discrepancias dentro del nuevo gobierno autonómico. «Tenemos el deber de acabar con la inercia de traiciones y ataques públicos de estos 8 años y nuestra prioridad será siempre la defensa del bien común. Somos un partido que respeta y otorga gran valor a la palabra dada».

La síndica recriminó la deuda que deja el Botànic, las nefastas políticas de vivienda y otros temas y llamó a reindustrializar la Comunidad y a desarrollar políticas de fomento para el mundo rural, además de eliminar burocracia e impuestos para autónomos y pymes. «Esta es la herencia que recibimos tras ocho años de regar chiringuitos ideológicos, lingüísticos, de género y de despilfarro político. Este nuevo gobierno viene para acabar con el gasto público superfluo».

«Es la hora de los valientes», dijó dirigiéndose al candidato a la presidencia, «y en esta empresa de conseguir la prosperidad para nuestra región, Vox va a estar a su lado para trabajar por los valencianos. Frente a la imposición, libertad. Frente al expolio, reducción de impuestos. Frente a la ideología, las familias», apuntó. Vega hizo un recorrido por los ejes estratégicos para la formación. Gran parte del acento se fue hacia las familias y la educación. En este ámbito, también hizo una cerrada y dura crítica hacia las políticas de Compromís; así como la imposición de la lengua que, según sus palabras, ha llevado el exilio a algunas personas.

Las advertencias

La portavoz ya había adelantado hace unos días que el apoyo a los populares no está exento de conservar la esencia de Vox; por eso, Ana Vega detalló los límites que su partido considera infranqueables y los intercaló con advertencias. «No compre la mercancía averiada que algunos tratan de vendernos, incluidas personas relevantes de su propio partido. No tenga tentaciones de pactar con el socialismo, porque ya sabemos en lo que acaba el socialismo siempre», le dijo.

«Vamos a velar y exigir el cumplimiento de todos los compromisos de Gobierno adquiridos en el pacto suscrito», subrayó. «No hemos firmado un cheque en blanco, hemos firmado un contrato para el futuro de la Comunidad Valenciana en libertad, prosperidad e igualdad. No aceptaremos menos que esto, porque esto es lo que nos han pedido los valencianos», le indicó a un Mazón que asentía y tomaba nota sobre lo que decía su interlocutora. «Usted ha demostrado la valentía que en otros lugares aún no ha tenido el PP», añadió en referencia a la falta de acuerdo existente en la Región de Murcia con Fernando López Miras.

Una vida humana

Por otra parte, y a pesar de la polémica frase que su compañero José María Llanos realizó al día siguiente de firmar el pacto y que supuso una crisis para Mazón y para Génova y de que su compañera Llano Massó, ya como presidenta de las Cortes, no se colocara junto al resto de fuerzas tras la pancarta de condena a la violencia machista, la diputada de Vox no evitó expresar la postura de su partido sobre esta lacra social. Ana Vega comenzó citando el artículo 14 de la Constitución que hablar sobre la igualdad y aseguró que «por eso es importante el paso que ha dado este gobierno de coalición para proteger por igual a las víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, independientemente del sexo, parentesco o edad de la víctima. Hablamos de que cualquier tipo de víctima en el ámbito familiar tenga la misma protección. Ni más ni menos. Creo que es muy fácil de entender que toda vida humana tiene el mismo valor». Desde los escaños, la bancada progresista no dio crédito.

La respuesta de Mazón correspondió en justa medida a lo reclamado. El recién investido presidente obvió los temas peliagudos y confranternizó con sus nuevos socios a cuenta de la financiación, de la eliminación de la Oficina de Derechos Lingüísticos y se prestó a trabajar por la unidad de España, la artesanía y al resto de materias destacadas por Vox.