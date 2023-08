¿Cómo ha sido la transición desde el cargo de síndica de Ciudadanos a gestionar las arcas de la Comunidad Valenciana y convertirse en portavoz del Consell en las filas del PP?

Ha sido una transición muy natural, desde que decidí dejar el acta en enero pasado y se me ofreció la oportunidad de seguir aportando en política desde el Partido Popular, con el cual me siento muy identificada. He estado muy cómoda desde el principio y agradezco que se me permita aportar mi granito de arena para mejorar la sociedad valenciana. Creo que no hay que darle más vueltas a esta circunstancia.

¿Cómo se ha encontrado las arcas de la Generalitat?

El anterior gobierno del Botànic nos ha dejado un campo de minas en diferentes áreas de la Generalitat, y en lo que corresponde a mi departamento tenemos una deuda desorbitada de 55.000 millones de euros que, en términos relativos respecto al PIB, nos posiciona el primer lugar de las comunidades autónomas y en el segundo en términos absolutos, lo cual es totalmente inasumible. Por lo tanto, tenemos una situación complicada financieramente, pero estamos trabajando desde el primer día por revertir este legado que nos ha dejado el Botànic, con las ideas y el proyecto muy claros, y empezando en primer lugar por conseguir una financiación justa para la Comunidad Valenciana.

¿En qué medida esta situación es responsabilidad del anterior gobierno del Consell o de la infrafinanciación que sufre este territorio?

Se podían haber hecho las cosas mucho mejor, porque es increíble que con más recursos tanto profesionales como de la financiación llegada desde Europa se haya gastado muy por encima de lo presupuestado y sin que eso haya repercutido en una mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Por culpa de la nefasta gestión que ha hecho el Botànic y su incapacidad para contener el déficit nos encontramos en la actual situación. Y luego está, evidentemente, la falta de financiación. Y ahí está lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, con la tibieza de Ximo Puig y de su gobierno en general para exigir lo que es justo para los valencianos. Supongo que porque tenía a su jefe en Madrid y ha tenido que bajar la cabeza muchas veces y poner paños calientes. Lo que resulta evidente es que en estos últimos cinco años hemos asistido a un debate estéril que se ha zanjado sin un solo avance.

¿Cuál es la hoja de ruta que se han marcado para solucionar este problema?

Pues ser reivindicativos en Madrid, que es donde tenemos que serlo. No hay que poner tiritas ni decir frases bonitas. Lo que hay que hacer es desde ya reivindicar esa reforma del sistema de financiación que tanto nos ha perjudicado estos últimos años. La lástima es que no haya un gobierno formado. Desde luego, esperamos que Alberto Núñez Feijóo obtenga un buen resultado en la investidura, porque sería lo mejor que le podría suceder a la Comunidad Valenciana. Pero, en cualquier caso, desde el primer día vamos a estar reivindicando un sistema equitativo y suficiente para atender a todos los valencianos y sus servicios fundamentales.

Dice que confía en que Feijóo sea el próximo presidente, pero las cuentas, al menos de entrada, no parece que salgan...

La realidad es que ganó las elecciones y tiene que intentar montar un gobierno y ser investido presidente. E insisto en que eso sería bueno para los españoles en general y para los valencianos en particular.

Una de las principales consignas del nuevo Gobierno autonómico ha sido la de bajar impuestos. ¿Es eso compatible con el mantenimiento de los servicios?

Es totalmente posible porque no solamente se trata de bajar impuestos e ingresar menos, sino que eso se va a acompañar de una serie de medidas que forman parte de este proyecto, como es la simplificación de todos los trámites para mejorar el emprendimiento y la actividad empresarial. Poner unas mejores condiciones fiscales lo que hace es atraer también a grandes patrimonios e inversiones extranjeras. Evidentemente, esto no son efectos inmediatos, porque no ocurre de un día para otro, pero también estamos intentando desde el primer día, como hemos demostrado, eliminar gastos estructurales. Vamos a hacer una reforma del sector público instrumental en la que suprimiremos todo lo que sean duplicidades en la prestación de servicios, a lo que hay que añadir la reducción de altos cargos, lo cual supone un gesto en la línea en la que va a ir este Consell, que es la de utilizar cada euro que aporten los ciudadanos con sus impuestos de una forma eficiente.

Pero, como usted misma reconoce, esto no va a ofrecer efectos inmediatos. ¿Cómo piensan compensar mientras tanto la caída de ingresos?

Gestionando de forma eficaz y eficiente y priorizando. Eso es lo que están aplicando todos los consellers desde su toma de posesión. Con este Consell se acabaron la duplicidades, se acabó el despilfarro, se acabó el gasto superfluo. Al final tenemos las cuentas que tenemos y conseguiremos revertirlas, pero mientras tanto lo que vamos a hacer es gestionar de forma eficiente para poco a poco ir ayudando a que este panorama cambie de forma absoluta.

¿Son partidarios de la condonación de la deuda por parte del Estado?

Estamos totalmente convencidos de que hay que compensar de alguna forma la injusticia histórica que se ha producido en la Comunidad Valenciana. Hay unos datos ahí que son devastadores y esto hay que compensarlo de alguna forma.

¿Pero no tienen claro qué tipo de compensación?

Cuando se pueda convocar la mesa de la financiación lo hablaremos. De entrada no hay una propuesta, digamos que lo que tenemos es un objetivo clarísimo, que no es otro que conseguir la financiación justa y compensar la deuda histórica.

¿Habrá presupuestos autonómicos en tiempo y forma?

Los habrá, pese a que la situación que hay ahora mismo en Madrid lo dificulta y no conocemos los recursos que se nos asignarán ni algunas liquidaciones. Tenemos que basarnos en estimaciones de otros informes, siendo responsables y ateniéndonos a los datos que conocemos.

Mazón anunció la supresión de agencias y algunos departamentos de la Generalitat. ¿Cómo se va a hacer?

Se tendrá que realizar una auditoría y un análisis de todos los departamentos del sector público, reorganizando recursos y viendo si las funciones que está realizando un organismo las puede asumir directamente una conselleria o una dirección general. En estos años en que se prometió que el sector público instrumental se iba a reducir, lo que ha hecho ha sido aumentarlo, no solamente en número, sino también pasando a costar todos los años 4.000 millones de euros a todos los valencianos. Lo que queremos es optimizar y que cueste lo menos posible a los contribuyentes.

Ha hablado de atraer a la Comunidad grandes inversiones. ¿Cómo lo piensan hacer?

Vamos a poner todas las condiciones para que las grandes inversiones, del tipo que sean, vengan a la Comunidad Valenciana, eliminando burocracia, ofreciendo buenas condiciones fiscales y, en definitiva, dejando las puertas abiertas. Con Volkswagen estamos avanzando para que la gigafactoría sea cuanto antes una realidad, y desde luego no vamos a poner ni un palo en las ruedas.

¿Y Tesla?

No voy a entrar en nombres concretos, pero de verdad que cualquier gran inversión que vaya a generar riqueza y empleo en esta Comunidad va a tenerlo fácil con este gobierno.

Alicante siempre ha estado en los últimos años a la cola en materia de inversiones. ¿Va a continuar estándolo?

Es evidente que, sobre todo por parte del Gobierno de España, se ha tratado de una forma muy injusta a la provincia de Alicante. Están ahí los datos de las inversiones y es algo que desde aquí no vamos a permitir, como ha venido diciendo el presidente Mazón desde antes incluso de llegar a la presidencia del Consell. Alicante tiene un grandísimo potencial, es una provincia con una grandísima riqueza y no puede ser que no se le trate con la justicia que merece.

¿Y por parte de la Generalitat?

Desde luego, atenderemos las reivindicaciones justas que tenga la provincia de Alicante, pero igual que las de Castellón y Valencia. No vamos a tener ningún trato injusto, como sí ha ocurrido por parte del Gobierno de España.

¿Se van a mantener los compromisos con Distrito Digital y Ciudad de la Luz?

Por supuesto se van a tener en cuenta todas las inversiones en curso y que están proyectadas. Se revisará todo y se trabajará de forma eficiente para que las decisiones que se tomen reviertan en mejoras para la provincia de Alicante y para los alicantinos.

¿Las consellerias están tutorizadas por Carlos Mazón?

Funcionamos como un gobierno unido y dialogante. No tenemos ningún problema de comunicación entre nosotros. Todo se dialoga, todo se comenta, pero las consellerias tienen autonomía dentro de lo que son las premisas lógicas de un gobierno.

¿Cómo es el día a día de un gobierno con Vox?

Pues como digo, trabajamos en equipo y somos un gobierno único. Las relaciones, además, son muy buenas.

¿Pero se siente cómoda con determinados comportamientos, como que no se condene claramente la violencia de género o que se aparten de alguna pancarta?

El compromiso de este Consell con la lucha contra la violencia hacia las mujeres es muy firme. Por lo demás, y en el ámbito de la gestión, insisto en que en este gobierno estamos funcionando a la perfección.