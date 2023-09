«La política consiste en dialogar y persuadir. Si eso es ser fontanero, todo el mundo debería serlo»

En poco más de dos años ha pasado de alcalde de Finestrat y diputado provincial a convertirse en la mano derecha del presidente de la Generalitat, síndic adjunto en las Cortes y número dos del PPCV. ¿Cómo se logra eso?

Es cierto que hay mucha gente que me habla de ascenso meteórico. No lo comparto. Si se me permite la expresión, he picado piedra toda la vida. Llevo ya más de 20 años en el partido. Empecé siendo concejal en la oposición, que es donde más frío se pasa, hasta acabar siendo síndic adjunto en las Cortes, pero hay un camino de por medio. En lo orgánico empecé siendo el secretario general de mi municipio, pasé a ser coordinador comarcal, coordinador provincial y, luego, autonómico. Al final, la política no consiste en ascender, sino en trabajar y hacerlo a gusto. Con Carlos Mazón me he sentido siempre muy a gusto y el hecho de habernos conocido en la Diputación y haber trabajado juntos en una época tan difícil como fue la pandemia ha hecho más estrecho el lazo, pero me siento el mismo que cuando empecé.