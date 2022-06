Cuando queremos adelgazar la barriga es una de las zonas que más cuesta mantener firme. Ahora que llega el verano y los días de biquini y playa están cada día más cerca llega el momento de reducir definitivamente esta parte del cuerpo. Una buena opción para lograrlo es tomar una infusión de hinojo por la noche. Vamos a contarte las propiedades de esta tisana y cómo debes consumirla para sacarle el máximo partido.

Hinojo para adelgazar la barriga

El hinojo es un aliado perfecto de las dietas para perder peso y una gran ayuda para los que sufren problemas de gases o digestivos. Esta planta medicinal tiene la propiedad de disminuir la hinchazón por lo que es ideal para reducir la barriga y lucir un vientre más plano.

¿Se puede tomar hinojo por la noche?

El hinojo puede consumirse durante todo el día y también por la noche, antes de irte a dormir. Lo ideal es tomar tres tazas diarias de esta tisana para reducir la barriga y acabar con los gases. El mejor momento para tomarla es después de las comidas, ya que así facilita la digestión y evita que aparezcan las flatulencias. Por la noche, antes de irse a la cama, también es un momento ideal para tomar una taza de este preparado natural. No solo no te causará problemas de sueño, si no que por la mañana te notarás menos hinchado.

Contraindicaciones de la infusión de hinojo

Aunque esta tisana tiene muchos efectos positivos sobre el organismo también tiene algunas contraindicaciones por lo que no está indicada para personas que sigan tratamientos hormonales. Tampoco está recomendada para mujeres embarazadas ni deben tomarla los niños ni las personas que sufren de Parkinson. En cualquier caso, siempre es conveniente consultar con el médico antes de comenzar a tomarla para prevenir posibles efectos adversos.

Otras infusiones que puedes tomar por la noche para adelgazar

Además de la infusión de hinojo, hay otras tisanas naturales que son perfectas para tomar por la noche. No contienen teína por lo que no te causarán problemas de sueño. Es más, te ayudarán a descansar de una forma más relajada. Algunas de las más conocidas son el té de rosas, que te ayudará a quemar grasas mientras duermes; o la manzanilla, que facilita las digestiones y disminuye el estrés.

La verdadera clave para adelgazar

Sea cual sea la infusión adelgazante que decidas tomar debes tener claro que ninguna de ellas es milagrosa y por sí sola no hará que pierdas peso sin más. Si realmente quieres adelgazar debes seguir una dieta equilibrada y saludable, limitando el consumo de ciertos productos como el alcohol y el azúcar. Además, debes llevar una vida activa y realizar ejercicio físico de forma habitual.