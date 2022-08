El horóscopo de hoy viernes 5 de agosto de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Hoy podrían ocurrir situaciones que hagan que Aries se aleje un poco de sus seres queridos, no dejes que los problemas que puedan venir por malos entendidos en el trabajo o el estrés que provoca el traslado desde tu lugar de desempeño al hogar te hagan perder la armonía interior que necesitas para vivir bien y hacer feliz a los tuyos.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Brillante influencia lunar que hará maravillas en los nativos del signo. No dude en declararle su amor a la persona de sus sueños. Los astros le sonríen y Cupido también. El clima se tornará demasiado denso dentro del círculo de sus conocidos. Tendrá la sensación de que los problemas no le dan respiro. Si quiere terminar el día bien, deje de buscarle el pero a todo y trate de controlar sus arranques de malhumor.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Metas inconclusas te pasarán la cuenta el día de hoy, no te quedes pegado en lo que no has logrado hacer, concéntrate en que este es el momento para comenzar a dar un nuevo paso en tu vida. Necesitas tomar acciones para enderezar el camino, quizás estás un poco temeroso a tomar decisiones que crees que pueden llevarte a perder lo que has conseguido, pero nada más lejos de la realidad, porque es el momento de comenzar a trabajar por lo que siempre has querido.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer puede sentirse un poco perdido el día de hoy, debido a que algo en su interior le ha estado molestado desde hace algún tiempo, puede tratarse un problema que no ha querido resolver por miedo o por no enfrentar la situación que puede estar viviendo. Evita deprimirte o sentirte triste el día de hoy, eso solo incrementará el sentimiento de vacío que puedas estar experimentado.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Intentar comprender completamente a quienes nos rodean y el mundo que vivimos actualmente es una tarea muy compleja, prácticamente imposible, si sientes la necesidad de realizar este ejercicio, comienza por ti mismo, intenta descubrir partes de tu persona que quizás no has querido explorar, solo así podrás ir al siguiente paso que es comprender el comportamiento de los que está a tu lado, recuerda que cada ser humano es un mundo en sí mismo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tranquilidad para el cuerpo y para el alma es la recomendación que se da para el día de hoy, ya que Virgo se encuentra en un momento que lo necesita mucho. La carga laboral es grande y pesada, la familia tiene requerimientos que muchas veces cuesta llenar y los planes a futuro necesitan que haya ahorros de por medio, por lo que las preocupaciones que te has impuesto son grandes, pero siempre recuerda que los objetivos están ahí, puedes demorarte un poco más, por lo que date el tiempo para descansar con los seres queridos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es momento de comenzar a probar suerte en otros lugares de trabajo, es mejor no tomar riesgos en este momento y quedarte en el lugar donde estás. Más adelante podrás atreverte a dar un paso al costado y optar por un nuevo empleo. Necesitarás, probablemente, un dinero urgente para un tema de gastos médicos tuyos o de una persona muy querida, no dudes en recurrir a un amigo de confianza para pedirle un dinero prestado.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tendencia al aislamiento para Leo. Si necesitas un tiempo a solas, no te escondas simplemente, sino que habla sobre el tema primero con tu pareja si es que la tienes, no desaparezcas así como así, no es justo para la persona que está a tu lado. Necesitas meditas sobre el trabajo que estás realizando y las consecuencias que ha tenido en tu vida el progreso que has tenido, quizás no te gusta el lugar donde estás y debas comenzar a poner en la balanza las ganancias versus lo que siempre has deseado hacer como actividad.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Buen día para estar con los seres queridos, en especial con tus amigos. Necesitas salir de la rutina y tu grupo de amistades es la perfecta excusa para pasar un par de horas divirtiéndote, será un momento excelente junto a ellos, no lo dejes pasar. La familia tiene a veces requerimientos que nos parecen difíciles de cumplir, si tu pareja está afectada por algo en específico, es mejor que no hables sobre un tema delicado ni tampoco formes una discusión por su actitud, vuelve a mostrarle a modo de juego que la vida ofrece cosas buenas y que les ha ido bien gracias al amor que se tienen.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capricornio vive una buena racha en el amor y la pasión. No vuelvas a caer en un estado de frialdad con el ser amado, ya que es probable que esta vez no puedan pasar sobre ello y deban considerar el terminar la relación, estás a tiempo de recuperar la llama que los unió en un principio.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Te estás separando de las personas que importan en tu vida y ellos lo están notando, no dejes que esto suceda, te arrepentirás. En el trabajo o en los estudios te encargarán que te hagas cargo de un grupo de trabajo determinado o quizás de personas con menos experiencia en lo que haces, estarás tentado a decir que no a esta oferta, pero te recomiendo que no le dejas pasar, se verá engorrosa al principio, pero vas a poder conocer gente interesante y con ganas de aprender.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Buen día para realizar transacciones y trámites de venta. Si necesitas alquilar tu departamento porque vives en otro lugar actualmente, es un muy buen momento para entrevistar a los interesados, ya que estarás muy receptivo y te darás cuenta sin necesidad de usar algún método externo, quien está con interés de arrendar lo que ofreces. Un amigo te pedirá que se reúnan en un lugar que visitan con frecuencia, tiene algo importante que contarte, se trata de una excelente noticia.