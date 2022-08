El horóscopo de hoy jueves 11 de agosto de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Día para trabajar y no pensar en otras cosas, es un momento para esforzarte por lo que quieres y darle valor al trabajo y al desempeño que estás teniendo últimamente. Puede ser que exista un momento del día donde quieras solo sentarte y dejar todo ahí, no lo hagas, estás en proceso de evaluación y la forma que tienes de hacer las cosas será un tema muy importante para darte un punto positivo o no, podría definir tu permanencia.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Recibirás una felicitación de alguien muy importante para ti con respecto a tu desempeño laboral, lo que podría traducirse en un bono que has estado esperando por largo tiempo. Un hombre te dará un consejo que debes tomar, ya que se trata de algo que necesitas poner en práctica y sin demoras.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Uno de tus padres, sí que aún los tienes, necesita pedirte un favor el día de hoy, por lo que sería bueno que le hicieras una visita o un llamado, puede ser algo de importancia que no te han comunicado por miedo o por vergüenza.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás recibiendo muchas críticas por parte de desconocidos o de gente que tienes muy poco tiempo de conocer, esto sobre todo en el trabajo, no dejes que te amedrenten y comienza a evaluar tus acciones y lo que ha llevado esta actitud de la gente hacia ti y tu desempeño laboral.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Mal día para comenzar una relación o formalizar un compromiso con alguien que recién estás conociendo, podrías recibir una respuesta negativa y eso te quitará ánimos para seguir adelante, es mejor esperar y conocerse un poco más.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Recuerdos del pasado podría hacer que Virgo tenga una jornada difícil en lo que al amor respecta. Una persona que estaba antes en tu vida, podría hacer su regreso el día de hoy, ya sea a través de un mensaje o de una visita inesperada, no dejes que te afecte y si aún tienes sentimientos arraigados hacia esa persona, será muy bueno que te atrevas a hablarle, podrías descubrir que ya no existe tal amor.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Necesitas comenzar a cuidar mejor de tu dinero, hoy no es un buen día para prestar ni tampoco regalar grandes sumas, si alguien muy necesitado te pide ayuda, busca otras opciones para ayudarle. Un amigo te pedirá que le consigas trabajo en el lugar donde te desempeñas, no le niegues el apoyo, puede convertirse en un gran compañero de trabajo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Momento para darte cuenta de verdades en tu vida que has estado negando o queriendo no aceptar. Una amiga muy cercana estará preocupada por ti el día de hoy, probablemente te cuente un rumor que anda rondando y que te involucra, si llega a suceder esto, no dejes de intentar aclarar la situación con las personas que corresponde.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Buena jornada para el amor y para intentar concretar una relación amorosa que necesita mayor compromiso. Amigos que hace tiempo no has visto te harán una invitación, no la rechaces. Decisiones importantes en el trabajo, donde deberás optar por un posible cambio o quedarte en el lugar donde estás.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es momento de dejar de postergar ese viaje que tanto deseas, puedes siempre pedir unos días libres o tomar las vacaciones que te corresponden para realizar la travesía soñada. Si aún no tienes la posibilidad de hacer esto, comienza desde ya a tejer las ideas para dar el salto en el menor tiempo posible.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Hoy es día para tomar la decisión de liberar estrés de tu cuerpo, puedes optar por una rutina de ejercicio o tomar un curso de relajación, independiente de lo que elijas será bueno para ti, ya que vienes acumulando mucha tensión sobre todo en el área de los hombros y en tu mente.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No es un buen día para hacer sociedades ni negocios con terceros, por lo que si estás pensando en esta opción el día de hoy, es mejor que esperes un tiempo hasta que sea propicio tomar una decisión tan importante como esta.