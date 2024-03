Así es el fleabagging: ¿te enamoras de la persona equivocada o es mala suerte en el amor?

Probablemente conoces a alguien, o incluso tú mismo, que constantemente termina en relaciones con personas que no les convienen, a pesar de las veces que se les ha dicho que se alejen por su propio bienestar.

Sin embargo, parecen ignorar estas advertencias y continúan involucrándose en situaciones que solo conducen a más decepciones, es como si se engañaran a sí mismos y no se dieran cuenta. Esta situación se resume en el nuevo término conocido como fleabagging.

Qué es el Fleabagging

Se refiere a la tendencia de algunas personas a iniciar relaciones románticas con personas que no son buenos partidos para ellos, ya sea porque tienen comportamientos tóxicos, porque no están disponibles emocionalmente o porque simplemente no comparten los mismos valores.

Causas del Fleabagging

Una de las razones por las que algunas personas se ven atrapadas en el patrón de fleabagging es la falta de autoestima. Pueden sentirse indignos de una relación saludable y buscar inconscientemente parejas que refuercen esta creencia.

Además, el miedo a la soledad puede llevar a algunas personas a conformarse con relaciones que no son adecuadas para ellos, en lugar de esperar a alguien que realmente las valore y las trate con respeto.

Otro factor es la falta de claridad sobre lo que se quiere en una relación. En un mundo lleno de opciones, puede ser difícil discernir entre lo que es genuino y lo que es superficial.

Algunas personas pueden encontrarse atrapadas en relaciones poco satisfactorias porque no han definido sus propios valores y límites, lo que las hace más susceptibles a ser arrastradas por las expectativas de los demás.

La comunicación en la pareja es esencial / MundoPsicólogos

Cómo enfrentarse al Fleabagging

Para evitar caer en el patrón del fleabagging, es importante trabajar en el desarrollo personal y la autoestima. Esto puede implicar tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que se valora en una relación y establecer límites saludables.

También es importante aprender a reconocer las señales de advertencia en una pareja y no tener miedo de alejarse si algo no parece ir bien por el miedo a la soledad.

Lo más importante en una relación es la comunicación. Esto implica expresar claramente lo que se quiere y lo que no se quiere en una relación, y estar dispuesto a escuchar las necesidades y preocupaciones del otro.

La comunicación efectiva es fundamental para construir relaciones sólidas y satisfactorias que perduren en el tiempo.

