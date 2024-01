Sis alumnes del grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat d’Alacant han sigut seleccionats entre els 31 elegits per al Tour del Club de Creatius de 2023, que desenvoluparan el seu programa aquest any 2024. Ara, aquesta selecció obri la porta a una intensa formació de la mà de les millors agències de publicitat d’Espanya a les persones seleccionades, que han sigut Ana Vidal i Paula Ortiz, Lucas Macadán i María Arias, i Ángela Torrijos i Paula Ruiz, estudiants del grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat d’Alacant, que van presentar tres projectes per parelles.

Gràcies a aquesta selecció, l’alumnat podrà seguir un curs en línia, que serà una introducció per a la participació en reunions en agències i aprendre a treballar brífings. Posteriorment, de febrer a maig de 2024 faran un «tour d’agències», on treballaran en sis brífings de sis agències diferents, al quals donaran resolució setmanalment, i presentaran les campanyes en les agències. Aquesta fase ajuda a completar el seu portafolis amb treballs validats per directors creatius. Finalment, faran un training en agència, de maig a juliol de 2024, on podran aplicar el seu treball durant tres mesos. Igual que en edicions anteriors, el tour culminarà amb una cerimònia de graduació per als estudiants que hagen completat totes les fases del programa.

Segons explica Pablo Vizcaíno, professor del Departament de Comunicació i Psicologia Social, Club de Creativos «és l’ens més gran de la publicitat a Espanya i el tour que organitzen és una de les principals experiències a les quals pot aspirar qualsevol estudiant de Publicitat», de manera que «els professors del grau en la UA ens sentim molt orgullosos que els nostres alumnes siguen els més seleccionats de tot Espanya».

En el mateix sentit, cal destacar que l’alumnat participa per iniciativa pròpia, ja que la presentació de projectes a concurs no forma part de cap assignatura del grau, fet que «els atribueix encara més mèrit». «L’assignatura de Fonaments de la Publicitat segueix la dinàmica que es demana en aquesta mena de concursos. Des del professorat del grau presentem, incentivem i assessorem la participació en concursos de publicitat perquè són una gran porta d’entrada al mercat laboral, però al final la decisió és voluntària per a l’alumnat», concreta el professor.

A més, Vizcaíno confessa que «des de l’organització del concurs ens han telefonat per a felicitar la Universitat d’Alacant i ens han transmés que hi ha hagut gran qualitat en la valoració dels treballs de la institució». «Entre la quantitat total de seleccionats i la confirmació del seu nivell des de l’organització, podem pensar amb certesa que estem formant grans creatius en la UA», conclou.