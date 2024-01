L’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) ha elaborat una llista amb les cent millors empreses emergents de l’any 2023 situades en els cinquanta-un parcs científics i tecnològics presents en quinze comunitats autònomes espanyoles. Es tracta de cent projectes innovadors en àmbits capdavanters que van des de la biotecnologia a la intel·ligència artificial passant per energies netes, telecomunicacions, salut, espai, automoció, semiconductors, agrotècnia, cadena de blocs, programari, etc.

Dues, sorgides en la Universitat d’Alacant i vinculades al Parc Científic d’Alacant (PCA), han sigut incloses en aquest rànquing de les millors empreses emergents de 2023. Es tracta de Fych Technologies i QuixMind.

Fych Technologies

Fych Technologies és una empresa dedicada al reciclatge de plàstic que ofereix una àmplia gamma de tecnologies de reciclatge innovadores per a reciclar residus plàstics. Treballen amb diverses indústries, incloent-hi fabricants de polímers, fabricadors de productes plàstics i recicladors de plàstic, per a ajudar-los a operar de manera eficient i a incrementar els ingressos amb solucions de reciclatge personalitzades. Els fundadors de l’empresa són tres doctors en Enginyeria Química de la UA: Andrea Cabanes, Oksana Horodytska i Andrés Fullana.

QuixMind

L’altra empresa seleccionada entre les cent millors empreses emergents espanyoles el 2023, QuixMind, va ser fundada per Tomás Martínez, investigador de la UA. La seua activitat principal és el disseny de vehicles autònoms (AMR) per a ús industrial i transport de passatgers.

L’equip d’investigació de QuixMind està format per un equip multidisciplinari amb àmplia experiència, que ha desenvolupat els últims deu anys una tecnologia patentada basada en aprenentatge per reforç en màquines (RL) i nous algorismes de creació de mapes i localització (ESLAM) en entorns complexos i dinàmics.

Per a donar a conèixer aquestes empreses, difondre les seues aportacions i donar suport a la seua implantació, APTE ha elaborat un apartat en el seu web en el qual es pot consultar el sector d’activitat en què s’engloben, el parc científic i tecnològic on se situen, les seues pàgina web, el rang de facturació anual, la inversió captada per cadascuna, l’estat d’inversió en què es troben i l’any de creació. La informació es completa amb un fullet que inclou una descripció de cadascuna de les empreses en anglès i espanyol.

L’objectiu que persegueix APTE amb aquesta informació és reconèixer les cent empreses emergents més destacades dels parcs científics i tecnològics espanyols i posar en relleu la qualitat i capacitat emprenedora que es desenvolupa en aquests entorns, així com facilitar el coneixement d’aquestes empreses a potencials entitats inversores interessades en projectes d’alt creixement.