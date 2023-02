El pinzamiento femoroacetabular es una causa conocida de dolor de cadera en adolescentes y jóvenes deportistas. Cuando el tratamiento no operatorio falla, la cirugía o artroscopia de cadera es la solución a esta lesión, que requiere un proceso de rehabilitación posterior.

Investigadores del Grado en Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Elche, junto a fisioterapeutas y traumatólogos de tres clínicas en Alicante y Terrasa, han evaluado los beneficios de un programa de rehabilitación específico para estas lesiones de cadera en jóvenes tras la artroscopia. Sus resultados han sido publicados en la revista científica internacional Journal of Clinical Medicine.

Según destaca el profesor José Martín Botella, miembro del equipo investigador y profesor de Fisioterapia de la CEU UCH, «aunque existen diversos estudios sobre la rehabilitación tras la artroscopia de cadera, la gran mayoría carece de detalles específicos o se basan en directrices existentes para casos de implantación de prótesis de cadera. Por otra parte, los protocolos de rehabilitación que sí son más específicos para este tipo de lesiones no han publicado resultados sobre su eficacia por el momento.

Por estas razones, con el objetivo de facilitar un regreso seguro y gradual a la actividad deportiva en los jóvenes intervenidos por este tipo de pinzamiento de cadera, era necesario un estudio comparado que pudiera orientar la rehabilitación posoperatoria».

La investigación publicada consiste en el diseño DE un protocolo de rehabilitación específico, supervisado por un fisioterapeuta, para estos jóvenes pacientes y en su comparación con la aplicación de un protocolo estándar de cuidado posquirúrgico de cadera.

Para evaluar la eficacia del nuevo protocolo de rehabilitación específico, diseñado para la rehabilitación del síndrome de pinzamiento femoroacetabular tras una artroscopia, el equipo investigador comparó los resultados de 45 pacientes jóvenes que se sometieron a artroscopia de cadera con los resultados de un grupo de control, compuesto también por 45 pacientes, que tenían su cirugía programada pero no habían sido aún intervenidos.

En los 90 pacientes se evaluó el rango de movimiento y se practicaron pruebas ortopédicas y de dolor, inmediatamente antes de la cirugía de cadera y a las cuatro y catorce semanas después de la cirugía, para poder compararlas.

Menos dolor y mejor funcionalidad

Entre los resultados obtenidos, el profesor de la CEU UCH José Martín Botella destaca: «Catorce semanas después de la cirugía, el grupo al que se aplicó el programa de rehabilitación específico diseñado mostró, en comparación con el grupo de control, un menor porcentaje de positivos en las pruebas ortopédicas que se emplean para detectar el pinzamiento femoroacetabular: las pruebas de FABER, de FADIR y de OBER. También se detectó una mejora mayor en este grupo al aplicar la escala Harris Hip Score, que mide dolor y funcionalidad en la marcha y en movimientos cotidianos, como subir escaleras o sentarse». Además, prosigue, «este grupo presentó un mayor rango de movimiento en todos los tipos evaluados: extensión, aducción, abducción y rotación interna y externa de la cadera afectada».

En cuanto al dolor, los autores del estudio destacan también que disminuyó después de la cirugía en ambos grupos, aunque la reducción fue también mayor en el grupo experimental al final de la rehabilitación aplicando el protocolo diseñado.

Por ello, el profesor Martín concluye: «Nuestros hallazgos apoyan la adición de una fisioterapia específica supervisada por un profesional en la atención habitual en estos casos. Y el protocolo que hemos propuesto podría ser un modelo a considerar para la rehabilitación de estos jóvenes deportistas que sufren este tipo de lesión de cadera».

Equipo investigador

Estos resultados publicados en Journal of Clinical Medicine forman parte de la tesis doctoral de Alexis Müller Torrente, dirigida por el profesor José Martín Botella y defendida en la CEU UCH.

El grupo de investigadores autores del estudio ha estado integrado, por parte de la CEU UCH de Elche, por los profesores de Fisioterapia José Martín Botella, Jaume Morera y Sergio Montero, coordinador del Grado, y por el profesor Jesús Sánchez Mas, del Departamento de Ciencias Biomédicas y coordinador del Grado en Enfermería.

Junto a los cuatro docentes universitarios, son coautores del estudio Alexis Müller, doctor por la CEU UCH y fisioterapeuta en la Clínica Alicante; Jordi Puig, fisioterapeuta de la Clínica Traumadvance, en Terrasa; y el cirujano ortopédico Javier Sanz, de la Clínica HLA Vistahermosa, en Alicante.

Más información sobre el artículo “Benefits of a Specific and Supervised Rehabilitation Program in Femoroacetabular Impingement Patients Undergoing Hip Arthroscopy: A Randomized Control Trial”, en Journal of Clinical Medicine.