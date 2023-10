La Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado esta mañana el Acto de Apertura del curso 2023-24 en el Paraninfo del campus de Alfara del Patriarca (Valencia). Esta ha sido la primera apertura presidida por su nuevo rector, Higinio Marín, junto al Gran Canciller y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza. Un acto que ha contado además con la asistencia del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y la Secretaria Autonómica de Universidades, Esther Gómez, junto a otras autoridades académicas y de diversas instituciones de la Comunidad Valenciana.

En su discurso de apertura, el rector de la CEU UCH, Higinio Marín, se ha dirigido a las autoridades autonómicas asistentes al acto, para manifestar: “Nuestra universidad, como todas las demás, públicas o privadas, hace un aporte de valor al sistema universitario valenciano y a nuestra sociedad que merece ser reconocido y apoyado”.

Por ello, “confiamos en tener con todo el Consell, y en particular con la Conselleria de Universidades, una relación de colaboración franca, leal y amistosa. No esperamos privilegios, sino equidad; nos basta con la igualdad ante la ley y el trato a nuestros alumnos y sus familias como los ciudadanos de pleno derecho que son”.

El rector Marín ha reflexionado en torno a la misión de la Universidad, como “el lugar donde no dejamos caer el saber bajo los imperativos de la utilidad”. Marín se ha referido al saber útil que aporta la Universidad, mediante la investigación aplicada, la transferencia del conocimiento y el aporte de innovaciones, así como al esfuerzo por formar profesionales capaces, que se integren rápidamente en los sistemas productivos y económicos. “Pero si solo hiciéramos eso, aunque lo hiciéramos muy bien, habríamos olvidado lo que somos y confundido nuestra misión”.

La universidad, para el rector Marín, “no es una organización con objetivos, sino algo mayor: una institución en la que el saber y su comunicación son apreciados y buscados por sí mismos”. Para el rector de la CEU UCH, “el corazón de la universidad radica en la gratuidad de quien busca el saber por el saber y quien lo comunica”, describiendo el oficio del profesor. En este sentido, ha concluido: “En la universidad lo más importante, lo más valioso, son los que saben y los que quieren aprender”.

Por su parte, la Secretaria Autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha destacado en su discurso que “la Universidad CEU Cardenal Herrera ha demostrado a lo largo de los años su compromiso para contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación de personas, su carácter pionero, social e internacional”. “Con una clara orientación a la formación para un mundo globalizado, se ha convertido en una pieza esencial del sistema universitario de la Comunidad Valenciana. Puede presumir de ser una universidad absolutamente preparada y eficiente del sistema”, ha destacado.

Esther Gómez se ha referido a la sólida formación académica que ofrece la CEU UCH y a su vocación de servicio público, “constituyéndose en una universidad multicampus que ha sabido integrarse en las tres provincias de la Comunitat”.

Así mismo, ha destacado la reciente obtención de la Certificación Audit Internacional ANECA para sus facultades y la aportación de más de 2,5 millones de euros en becas propias, que se suman a las públicas, para garantizar la igualdad de oportunidades.

El Gran Canciller y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha dado la bienvenida al nuevo curso, “una nueva ocasión para desarrollar la vocación universitaria, emprender nuevos proyectos y ultimar los emprendidos, en estos tiempos convulsos que hacen necesario el compromiso con la verdad y el bien común”.

En su discurso, el Gran Canciller ha expresado su agradecimiento al rector honorario Vicente Navarro de Luján por el trabajo desempeñado todos estos años, y se ha congratulado por la reciente aprobación de la cuarta universidad del Grupo CEU, la Fernando III de Sevilla.

La jornada de inicio del nuevo curso en la CEU UCH ha comenzado con una eucaristía presidida por el arzobispo de Valencia, en la Iglesia del Seminario Metropolitano de Moncada. En su homilía, Monseñor Benavent se ha referido al sentido de “esta eucaristía, donde pedimos al Espíritu Santo su asistencia para que ilumine nuestro entendimiento, nuestra Fe”, para alcanzar “la mirada creyente de la realidad que nos ayuda a buscar la justicia y el bien”.

Fondos CEU para becas e investigación

En el transcurso del acto académico, la secretaria general de la CEU UCH, Rosa Pascual, ha leído la Memoria del curso 2022-23, en el que cerca de 12.000 estudiantes confiaron su formación de grado, posgrado y doctorado a la universidad. Para garantizar la igualdad de oportunidades, la CEU UCH cuenta con un sistema propio de becas y ayudas al estudio, gracias al cual 2.635 estudiantes contaron con apoyo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU o de la propia CEU UCH.

Entre las nuevas ayudas de la universidad destaca la puesta en marcha del programa de Becas CEU Humanitas, dirigidas a estudiantes de la Comunidad Valenciana para los grados de Humanidades, junto con el I programa de Becas de prácticas clínicas en EE UU para estudiantes de Medicina, impulsado por la Facultad de Ciencias de la Salud. En total, 3.799 alumnos, casi uno de cada tres, estudiaron con algún tipo de beca en la CEU UCH.

En la lectura de la Memoria, también se han reflejado otros datos, como el compromiso de la Universidad con la ciencia, destacando los más de un centenar de proyectos de investigación, de los cuales, casi la cuarta parte están financiados con fondos propios del CEU. En este ámbito de producción científica, la secretaria general, Rosa Pascual, ha destacado también las 731 publicaciones científicas realizadas por profesores de la CEU UCH, y los 371 sexenios de investigación reconocidos.

Pioneros en la formación “One Health”

La lección magistral del acto de apertura de curso ha corrido a cargo del catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Santiago Vega García, quien ha explicado las claves de la estrategia “One Health” o “Una sola salud”, para la mejora de la salud pública desde la perspectiva multidisciplinar de la salud humana, animal y ambiental.

“Un 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes tienen su origen en los animales”, ha destacado Vega, subrayando la importancia de contar con especialistas en enfermedades zoonósicas en la medicina preventiva humana y veterinaria.

En este sentido, ha recordado el carácter pionero de la CEU UCH, que ha introducido por primera vez una asignatura One Health en el currículum del Grado en Veterinaria, en línea con lo que demanda la European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) en sus criterios de evaluación de las facultades de Veterinaria europeas.