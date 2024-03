“Empoderar en educación para la salud repercute tanto en los pacientes como en la propia sociedad”

¿Creíste, cuándo empezaste a estudiar Enfermería, que acabarías trabajando en un Centro de Salud?

Cuando empecé a estudiar no me lo planteaba, pero cuando accedí vía EIR a la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, entendí lo que realmente implicaba ser Enfermera de Atención Primaria y lo tuve bastante claro.

¿Y que ibas a tener como compañero a uno de tus profesores?

No, para nada, sabes qué existe la posibilidad porque al final muchos de ellos, aparte de docencia realizan actividad asistencial, pero nunca me había planteado la opción de coincidir con varios de ellos en lo profesional. Actualmente trabajo en el mismo centro que Ricardo Martín, pero he tenido la oportunidad de coincidir con varios de ellos en diversas actividades/formaciones y ha sido un verdadero placer.

¿Qué es lo que más te atrae del tipo de Enfermería que llevas a cabo en tu trabajo y porqué crees que es importante?

Lo que más me gusta es que gracias a mi trabajo, puedo llevar a cabo una atención continuada en el tiempo, conocer a cada uno de mis pacientes, entorno y comunidad, esto me permite ofrecer una continuidad en los cuidados y una mejor calidad asistencial. Otra de las partes que más me motiva es poder llevar a cabo actividades grupales y comunitarias, fomentando la Educación para la Salud, proporcionando al paciente todas las habilidades necesarias para poder llevar a cabo un autocuidado efectivo. Creo que ambas cosas son importantes para conseguir un impacto positivo sobre la salud, tanto del paciente como de la comunidad y todos ellos realmente lo valoran y agradecen.

La Escuela de Salud CEU como referente en la provincia

Como tantos otros estudiantes del grado, habéis realizado muchas prácticas de Enfermería Comunitaria, empoderando en Salud a distintos sectores de la sociedad (niños, mayores, etc) a través de las actividades de la Escuela de Salud CEU. ¿Por qué crees que funciona esta iniciativa y qué te ha aportado a ti en tu formación durante la carrera?

Creo que funciona porque te muestra una realidad muchas veces desconocida. Generalmente se relaciona enfermería con una actividad asistencial muy concreta, especialmente desarrolladas en hospitales o consultas de atención primaria, enfocadas al tratamiento de la enfermedad, pero se relaciona bastante poco con la parte de prevención y promoción de la salud, siendo algo fundamental para evitar la incidencia y progresión de enfermedades tanto crónicas como agudas. Además, es una parte de la enfermería muy divertida y te proporciona un aprendizaje y satisfacción muy grande. Gracias a estas actividades, tuve un contacto inicial muy positivo con la Comunitaria, lo cual me impulsó posteriormente a hacer la especialidad.

¿Por qué elegiste estudiar Enfermería? ¿Qué te motivó?

Inicialmente me llamaba la atención trabajar en algo donde el trato con las personas fuera esencial, poder tratar con cada una de ellas y conocer sus historias. Además se trataba de una carrera que no solo favorecía el desarrollo profesional y personal, sino que también tenía una buena salida laboral. Entre las diversas opciones, enfermería cumplía gran parte de mis preferencias.

¿Y por qué elegiste estudiarla en el CEU?

Tras barajar varias universidades, el CEU ofrecía algo fundamental que otras universidades de mayor volumen no, la cercanía con los profesores y los compañeros. A lo largo de los cuatro años de formación, el trato siempre ha sido impecable, muy personal y cercano, sumado a que toda la formación recibida y las prácticas han sido de alta calidad académica. Otra de las razones fue que para mí era importante estar cerca de casa y en este caso, la facultad de ciencias de la salud del CEU se encuentra en Elche, el municipio donde vivo.

¿Qué te ha aportado la formación recibida en el CEU en tu desempeño profesional actual?

Gracias a la formación recibida, salí de la carrera con una base de conocimientos muy buena, que posteriormente me ha ayudado a acceder a diferentes pruebas selectivas con mayor facilidad. Además de una alta formación práctica, lo cual ha facilitado siempre el desempeño de mi trabajo y la capacidad de adaptación a nuevos puestos de trabajo.