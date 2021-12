El PP aprueba los rascacielos de Baraka en Torrevieja y Dolón asegura que tendrán un 30% de uso hotelero

Grupo Baraka tiene vía libre desde hoy para presentar el proyecto de urbanización y pedir licencia al Ayuntamiento para levantar sus dos torres de 82 metros y transformar para siempre el paisaje urbano de Torrevieja y acabar con la emblemática imagen del jardín de Doña Sinforosa junto a la playa y el canal medieval del Acequión. La mayoría absoluta del PP avaló con los informes a favor de los servicios urbanísticos municipales y en contra del Ministerio de Transición Ecológica (Costas) la aprobación definitiva del estudio de detalle. El alcalde defendió su respaldo al proyecto frente a la avalancha de críticas que ha desatado esta iniciativa inmobiliaria en la izquierda -PSOE, Los Verdes y Sueña-, pero también de un sector importante de los vecinos de Torrevieja. Las ediles de Cs y Vox no pudieron asistir a la sesión.

Dolón recordó que la tramitación del plan -un proceso reglado en suelo urbano que un ayuntamiento no puede negar a un promotor- la inició el anterior gobierno de izquierdas. En concreto, José Manuel Dolón (Los Verdes), Dolón «el malo» en la jerga del PP. Luego señaló el regidor que en la evaluación ambiental estratégica aprobada por el anterior mandato y avalada por la anterior edil de urbanismo por Fanny Serrano (PSOE) -que ayer no podía responder a alusiones porque se marchó tras el primer punto- Baraka integraba el parque de Doña Sinforosa en un resort. Mientras que el estudio de detalle de ayer conserva, a juicio de Dolón, el jardín. Desde el punto de vista urbanístico son dos fases del proyecto que no se pueden comparar.

Dijo que Baraka, cuyo marketing sigue prometiendo «vistas al mar desde el primer piso» deberá preservar los árboles «catalogados»- pinos y eucaliptos que superan una altura de seis plantas en algunos casos-. E insistió en que al margen de la promoción que realiza Baraka de que comercializará 230 apartamentos turísticos, sin mencionar el uso hotelero, la modificación del PGOU que permite la construcción en altura exige a cambio 30% de esa reserva hotelera. Y que es el proyecto de urbanización, que llega ahora, donde la empresa debe asumir ese compromiso. Y si no lo hace, aseguró el alcalde, negará la licencia al grupo dirigido por el polémico empresario Trinitario Casanova. También reiteró que el informe de Costas en contra del proyecto, del que informó este diario, no es vinculante. Dolón tuvo que emplearse a fondo porque normalmente interviene en el pleno para negar la palabra a la oposición y entregar el último turno de replica y posición de voto sus concejales. Pero ayer a su condición de moderador se sumaba la de edil de Urbanismo. Baraka no se pronunció ayer al solicitar INFORMACIÓN una valoración sobre la aprobación .

Posible contencioso

El servicio provincial de Costas del Ministerio de Transición Ecológica ha solicitado al Ayuntamiento información previa a la interposición de un recurso contencioso contra la decisión municipal de aprobar la evaluación ambiental estratégica del proyecto de rascacielos de Metrovacesa, separados solo por el canal del Acequión, del proyecto de Baraka. La junta de gobierno rechazó la reclamación porque la acción judicial solo se puede plantear tras aprobarse el estudio de detalle. Situación que se da ahora para el caso de Baraka.