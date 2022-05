Orihuela extenderá la suspensión de las tasas a las terrazas hasta 2024

La alcaldesa y vicealcalde de Orihuela, Carolina Gracia (PSOE) y José Aix (Ciudadanos) han avanzado los acuerdos que llevarán al pleno municipal del jueves de la semana que viene. El edil de la formación naranja ha insistido en que son medidas de "desbloqueo", el principal argumento que dieron ambos grupos para respaldar la moción de censura que se produjo el 25 de abril y que desalojó al PP del poder, para "avanzar en cuestiones que sin sentido estaban guardadas en un cajón", ha subrayado para presentar "una batería de propuestas".

En primer lugar, ha remarcado que el principal objetivo es "ayudar a aquellos sectores que más lo necesitan, reactivando al mismo tiempo la economía localidad", como es el sector de la hostelería. En este ámbito, ha presentado "una propuesta ambiciosa y responsable", que demuestra "un compromiso real", como es suspender la tasa de las terrazas por ocupación de la vía pública hasta el 31 de diciembre de 2023.

De esta forma, ha añadido, el nuevo equipo de gobierno "contribuye a un sector que es estratégico", porque "si apoyamos a la hostelería, indirectamente se ayuda también a todo el tejido comercial de la ciudad". Además, ha afirmado que "no es especialmente lesivo para las arcas municipales". El Ayuntamiento calcula que con esta medida la administración local dejaría de ingresar unos 200.000 euros.

A raíz de la pandemia, los consistorios suspendieron esta tasa para compensar los cierres impuestos por la situación sanitaria. En el caso de Orihuela, esta exención, que estuvo vigente durante todo el año 2021, se volvió a extender en enero, con carácter retroactivo, hasta el próximo 30 de junio. Ahora, pese a que la pandemia está remitiendo y se ha vuelto prácticamente a la normalidad, el Ayuntamiento ha decidido continuar con esta medida, que se tomó de manera excepcional, a largo plazo, abriendo el horizonte hasta 2024. En este punto, Gracia ha apuntado que generará debate en el pleno.

También porque otras de las compensaciones que se pusieron en marcha por parte de Urbanismo, Juventud e Infraestructuras fue la ocupación de la vía pública para que los hosteleros pudieran ampliar al máximo sus terrazas con el fin de mantener su aforo habitual respetando las distancias de seguridad y teniendo en cuenta que había restricciones en el interior de los locales. Una ampliación, ha recordado Gracia, que no cumple con la ordenanza, por lo que ha reclamado "coherencia y seriedad". En este sentido, la regidora ha justificado que esta bonificación de la tasa compensa que no se puedan aumentar los metros de ocupación, algo que, no obstante "se puede valorar", mostrando su disposición a "escuchar propuestas del colectivo".

Otra de las propuestas que elevarán a pleno es la aprobación inicial de la ordenanza de mercados para "ampliar y flexibilizar" los espacios, "poniendo orden en horarios, ubicación y concesión de nuevos puestos", ha avanzado Aix. En palabras de Gracia, "el tiempo que llevamos con problemas en este ámbito es indecente" hasta el punto de que en la anterior etapa "por orden de la Policía Local, y debido a que no se cumplía la ordenanza municipal, nos quedamos sin mercado", ha recordado.

En esa senda de desbloqueo, han insistido, el equipo de gobierno llevará al pleno de este mes la aprobación de una modificación presupuestaria para generar un crédito de casi 1,4 millones de euros. El montante irá destinado a desatascar "la adquisición del único inmueble que resta para poder cerrar con la Conselleria la ampliación de los juzgados", ha explicado Gracia, además de la elaboración del proyecto del puente peatonal sobre la AP-7 a la altura de las urbanizaciones de Dehesa de Campoamor y La Regia con Lomas de Cabo Roig.

También para agilizar la rehabilitación de las norias gemelas. Aix ha detallado que, aunque el contrato se adjudicó en septiembre a Doalco, no se puede ejecutar la actuación porque está pendiente de la dirección facultativa, de forma que se puedan iniciar las obras dentro de un mes, según sus cálculos.

El presupuesto se destinará, entre otras, a la ejecución del parque infantil de educación vial y al acondicionamiento de una sala del museo arqueológico comarcal, una actuación que el Ayuntamiento realiza de forma conjunta con el Consell. "El año pasado se perdió la subvención que daba la Conselleria para esta obra; con esto lo que hacemos es asegurar perder la anualidad que está comprometida para este año", ha subrayado Gracia, que ha apuntado que se convocarán plenos extraordinarios para "seguir desbloqueando", porque "mucho de lo que se ha prometido y anunciado no consta administrativamente", en referencia al anterior gobierno.