El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha conseguido desactivar las protestas anunciadas por el personal laboral del Hospital de Torrevieja tras conocer que la intención del Consell era no aplicar el acuerdo que firmó con el personal laboral de esta área sanitaria para equipar sus condiciones a las del personal estatutario.

Gómez se ha personado en el propio centro hospitalario, tras tres reuniones previas en los últimos días infructíferas, para reunirse con el comité de empresa con una propuesta de acuerdo para el personal laboral, que han aceptado los representantes de los trabajadores, ya que consigue el objetivo de equipararse con los estatutarios, que tienen mejores condiciones. Eso sí, el acuerdo solo es para 2023 y 2024, puesto que la Conselleria de Sanidad, de momento, no se plantea cumplir en toda su extensión el convenio firmado el pasado mes de mayo, con el Botànic, que equiparaba las condiciones de aquí a 2028, y está a la espera del informe de la Abogacía de la Generalitat sobre la nulidad del mismo. "Ha sido una reunión fructífera, muy positiva, en la que hemos llegado a puntos de acuerdo, pero es un punto de inicio y vamos a seguir negociando", ha señalado el conseller tras la reunión, y ha tendido la mano a los sindicatos para lograr ese marco único.

De esta forma, la Conselleria de Sanidad da marcha atrás, en parte, tras anunciar al comité de empresa del Hospital de Torrevieja que ese convenio era nulo y que carecía de partida presupuestaria para aplicarlo.

Marciano Gómez ha adelantado a los representantes de los trabajadores que sí incluirá una partida presupuestaria, ahora inexistente, para cumplir con las condiciones pactadas en mayo, eso sí, solo para 2023 y para 2024. El comité de empresa, que representa a más de 700 trabajadores del Hospital y centros de salud y consultorios de diez municipios del litoral y prelitoral de la comarca, ha desconvocado la manifestación prevista para el 17 de diciembre y también ha desactivado el anuncio de huelga para enero. "Estamos satisfechos, hemos tenido tres reuniones anteriores y nos bajábamos sin nada, y hoy han traído esta propuesta", ha indicado Fran García, del comité de empresa del Hospital de Torrevieja, tras la reunión con Marciano Gómez.

Acuerdo

Con este acuerdo, tras unos tres cuartos de hora de reunión en el Hospital de Torrevieja, la Conselleria se compromete a cumplir en 2023 y 2024 las condiciones firmadas en el convenio de mayo con el comité de empresa, como son una bajada progresiva de las horas del personal laboral para equiparse al estatutario, de 24 horas en 2023 y 36 en 2024. Quedan fuera del acuerdo las que se establecieron entre 2025 y 2028.

Además, se aplicará a estos trabajadores laborales el complemento al 100% en situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes y se incrementa la retribución por la realización de jornadas complementarias de guardia, entre 20 y 23 euros, y del 65% de la aplicable al personal facultativo en el caso de Enfermería. Se incrementa también la retribución de las guardias localizadas y las de fines de semana y festivos.

Nueva ley

El conseller ha trasladado que la intención de su departamento es aprobar en este mandato una ley para homogeneizar y equiparar las condiciones laborales y de régimen jurídico del personal laboral, del funcionarial y del estatutario en toda la Comunidad Valenciana, y a ese anuncio se ha agarrado este martes también el comité de empresa, aunque es consciente de que será un camino "arduo y difícil", tal y como lo ha definido el propio Marciano Gómez.

"Somos una comunidad autónoma donde más allá del personal funcionario y estatutario también hay personal laboral que genera una idiosincrasia especial, una serie de dificultades para poder gestionarlo y se trata de homogeneizar para que todos los trabajadores tengan las mismas ventajas, igualdad de sueldos y se acojan a los beneficios de la Conselleria como traslados en comisiones de servicio o excedencias, queremos homogeneizar y poner orden en este collage de regímenes jurídicos que tenemos", ha explicado el conseller a los medios.

El convenio, en el aire

No obstante, pese al acuerdo alcanzado para mejorar las condiciones del personal laboral del Hospital en 2023 y 2024, la Conselleria de Sanidad seguirá sin cumplir el convenio firmado con el comité de empresa y rubricado, además, ante un tribunal de arbitraje laboral y que, en esencia, equiparaba de aquí a 2028 la jornada laboral del personal fijo laboral del departamento con el de los estatutarios.

Tras el cambio político en la Conselleria, el departamento de Marciano Gómez trasladó al comité de empresa que la Abogacía estaba estudiando ese acuerdo, ya que la misma entiende que es nulo de pleno derecho al no contar con los informes preceptivos de la Conselleria de Hacienda y, por tanto, tampoco con dotación presupuestaria. Se da la circunstancia de que el Partido Popular se reunió varias veces con el comité de empresa apoyándole en sus reivindicaciones antes de la firma del convenio por parte del anterior gobierno autonómico de PSOE, Compromís y Podemos.

Según el comité de empresa, este martes el conseller les ha vuelto a trasladar que sigue a la espera del informe de la Abogacía y que no hay informe económico, pero sí que asignará una partida presupuestaria para cumplir los acuerdos para 2023 y 2024. "La voluntad de la Conselleria es toda, pero hay que mirar algunos flecos jurídicos porque no quiero incurrir en falsas expectativas, ni firmar un acuerdo que después no tiene disponibilidad presupuestaria; el paso que demos, será firme", ha sentenciado el conseller de Sanidad.

El comité de empresa señala que el personal laboral del departamento trabaja muchas más horas que el estatutario de la Conselleria y cobra mucho peor las guardias. En este sentido, apuntan que para las categorías menos cualificadas la diferencia es de 200 horas de trabajo más al año.

Previamente, Marciano Gómez se reunía con la Junta de Personal del Hospital de Torrevieja y también con los empleados del Laboratorio. Estos últimos reclaman la subrogación en la nueva contrata del personal que realiza desde hace 16 años Torrevieja Diagnósticos, una empresa del Grupo Ribera. En este sentido, el conseller de Sanidad solo ha desvelado que "hemos llegado a puntos de acuerdo y se va a solucionar cuanto antes", sin más aclaraciones.

¿Un megadepartamento que agrupe Orihuela, Torrevieja y Elche-Vinalopó?

Por otro lado, Marciano Gómez ha incidido en su pretensión de crear un nuevo marco organizativo en los departamentos de salud de toda la Comunidad. Así, ha aclarado que la intención no es unificar los centros de salud, sino crear una estructura "que mejore la gestión, que está por encima y que vamos a llamar agrupaciones sanitarias interdepartamentales, de manera que haya una continuidad en la atención del paciente, que podamos optimizar los recursos asistenciales de infraestructura, de tecnología y de personal, y mejorar la calidad asistencial de los ciudadanos", ha indicado.

Una propuesta que cuenta, a priori, con el rechazo sindical, con cuyos representantes, precisamente, se reunirá este jueves para tratar de convencerles sobre los beneficios que asegura que tiene esta medida.

En el caso de la Vega Baja, esta agrupación interdepartamental aglutinaría a los departamentos de Torrevieja, Orihuela y Elche-Vinalopó. Además, Gómez ha adelantado que en este caso se va a nombrar a este departamento de difícil cobertura "para poder tener beneficios, para que venga más personal", ha explicado el conseller.

Incentivos para plazas de difícil cobertura

La Conselleria de Sanidad está trabajando para abordar aquellas zonas de difícil cobertura, entre las que se encuentra el departamento de salud de Torrevieja. Marciano Gómez ha indicado, en un comunicado remitido por el departamento de prensa, que Torrevieja es un área que ha experimentado un crecimiento de población, sobre todo en aquellas épocas de mayor afluencia turística, "por lo que estamos elaborando un sistema de incentivación que permita ampliar la dotación de recursos humanos".

En este sentido, el departamento de salud de Torrevieja se incluirá entre aquellos considerados como departamentos con plazas de difícil cobertura, para que los profesionales que desempeñen su labor en esta área asistencial puedan optar al sistema de incentivos. El objetivo es atraer a un mayor número de profesionales, así como fidelizar al personal.

Según el conseller "nuestro compromiso es mejorar las condiciones laborales para que los ciudadanos del departamento de salud de Torrevieja puedan iniciar cuanto antes a beneficiarse de las mejores condiciones asistenciales".