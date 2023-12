Técnicos del Ayuntamiento confirman la presencia de amianto en el centro de la Tercera Edad de Torrevieja El edificio, que está en un mal estado, tiene la sustancia tóxica en el tejado de la planta superior, según han confirmado los funcionarios al PSOE en una respuesta a la pregunta que hizo en pleno La portavoz socialista, Bárbara Soler, exige el cierre de la sala afectada y critica que desde el Ayuntamiento se le quite hierro al asunto al señalar que "no constituye riesgo si no se manipula y no está en un sitio de paso", como se le indica en el escrito