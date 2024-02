No. Esta no es otra típica información entregada al "clickbait". O al menos no lo va a ser en todo su esplendor. Lo mejor es contestar cuanto antes a las preguntas si se conocen las respuestas: ese borboteo constante, los 365 días del año, es el efecto que provoca sobre la superficie del mar el vertido de salmueras de la planta desalinizadora de Torrevieja. Se realiza a través de las 43 bocas de un colector submarino situado en paralelo al paseo del dique de Levante del puerto torrevejense.

Agricultura Esta "fábrica de agua" produce hasta 80 hectómetros de recursos hídricos al año para el riego agrícola en Alicante, Almería y -sobre todo- Murcia, destinada a las superficies de explotación intensiva de cítricos y hortalizas con déficit hídrico adscritas a los regadíos del trasvase Tajo-Segura. De forma excepcional en periodo de sequía extrema también distribuye agua para consumo urbano, la que sale por el grifo y la ducha. Para producir ese enorme volumen de agua necesita captar más de 240.000 metros cúbicos diarios de agua del mar. Lo hace a unos cientos de metros de donde se realiza el vertido de salmueras: en el dique de Poniente del puerto de Torrevieja, junto a una de las playas más populares de Torrevieja, la de Los Náufragos. Salmueras "Lo que sobra" del proceso de ósmosis inversa que filtra el agua -a nivel molecular gracias a una extraordinaria presión sobre unas membranas especiales-, son las salmueras. Antes de superar ese hiperflitrado el caudal captado del mar es sometido a otros procesos de cribado convencionales pero esenciales. Es mucho más complejo pero se podría decir que la desalinización consigue hacer realidad algo tan aparentemente complicado como garbillar el agua. El resultado es un agua pura, que incluso se somete a un proceso de remineralización, y es lo que se queda en las balsas subterráneas de la planta para bombearlo al embalse de La Pedrera. El sobrante es lo que se vierte al mar a través de un enorme colector: agua de mar pero "reconcentrada". Sobre todo sal -unos treinta gramos por litro es la que presenta el agua del mar en su estado natural-. Para eso necesita un enorme consumo energético, estimado en 55 millones de euros este año 2024. En días de calma El efecto del vertido al mar las 24 horas del día, con un poco de atención, lo pueden contemplar a diario los usuarios del paseo ya en su tramo final entre la escultura de la Bella Lola y el faro. Aunque solo es especialmente visible en los días de calma. Sin viento. Aunque no está claro cuáles pueden ser las causas lo cierto es que son zonas en las que le gusta arremolinarse a las aves marinas de la zona. Cormoranes, chorlitejos, y gaviotas. Docenas de ellas se posan en las proximidades: patiamarillas, sombrías, reidoras y de Audouin. Puede ser que el agua se vierta a una temperatura ligeramente distinta a la habitual del mar. O que la concentración de salmueras atraiga a la avifauna. Plan de vigilancia El plan de vigilancia ambiental de la planta desalinizadora asegura que desde que se puso en marcha en 2014 estas salmueras no han generado un impacto ambiental relevante en el medio ambiente. Un plan a cargo de la propia empresa explotadora de la planta y que forma parte de su contrato. Asegura que los umbrales de salinidad del vertido nunca se han superado. La dirección general del Agua de la Generalitat también realiza sus propios análisis. El impacto más evidente sería la regresión de las praderas de posidonia protegidas en ese mismo punto, pero según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) al que pertenece la empresa pública que opera la planta, no se han registrado regresiones de la superficie de la posidonia. Esta planta acuática es muy relevante para mantener el buen estado ambiental de unas aguas tan expuestas a la presión humana -con la playa del Cura y la de los Náufragos a escasos cientos de metros- y con capacidad de multiplicar la generación de oxígeno que realizan los bosques. Irá a más Este vertido de salmueras irá a más. Se elevará hasta los 440.000 metros cúbicos diarios -140 hectómetros al año- cuando la planta desalinizadora se amplíe. De los 80 hm³ de producción que puede alcanzar ahora hasta los 120. La obra necesita una inversión de 108 millones que ya está autorizada por el Gobierno español y en fase de adjudicación. Toda para la agricultura La planta ha sido denostada por los agricultores por el elevado precio del agua y por un supuesto contenido en boro muy elevado que Acuamed, la empresa pública que gestiona la planta, niega. Aunque ahora los mismos agricultores han terminado por reclamar toda el agua que es capaz de producir la desalinizadora (80 hectómetros) y la mitad prevista en su futura ampliación (20 más) con la garantía de subvención del precio que el Estado les aportará por diez años.