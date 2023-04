Súper agotado. Así está el césped artificial que vendía Lidl a través de su página web. No es un césped al uso, si no que se trataba de una alfombra de césped tradicional elaborado con una técnica de teñido sostenible en la producción.

Según explica la web de Lidl esta alfombra es ideal para el balcón, la terraza, el invernadero o el camping ya que puede colocarse en cualquier lugar. Esta alfombra de césped artificial cuenta con poros de drenaje que le permiten tener una buena salida de agua y está fabricada en 50% polipropileno y 50% poliéster.

Pese a que tiene unas medidas de 100x200 centímetros se puede recortar a la medida deseada y es muy resistente, antiestática y fácil de limpiar. Su precio era de 9,99 euros pero ha volado, ya no está disponible online y Lidl no ha especificado si se volverá a poner a la venta.

Ventajas de tener un césped artificial en casa

El césped artificial es una excelente opción para aquellos que quieren disfrutar de un jardín hermoso y verde sin tener que preocuparse por el mantenimiento y cuidado que requiere el césped natural.

De entre sus ventajas destacan que no requiere riego, poda ni fertilización, lo que significa que se ahorra tiempo y esfuerzo en el mantenimiento del jardín. Esto es particularmente útil para aquellos que tienen poco tiempo para dedicar al cuidado del césped.

El césped artificial tiene una apariencia y calidad constante en cualquier época del año, lo que significa que se ve hermoso y verde incluso en las épocas de sequía o de heladas. Además, no hay necesidad de preocuparse por las malas hierbas, las áreas marrones o la falta de crecimiento.

El césped artificial puede soportar condiciones climáticas adversas, como la lluvia, el sol y la nieve, sin desgastarse. Además, el césped artificial no se desvanece ni se descompone, lo que lo hace una excelente opción a largo plazo. No requiere riego ni fertilización, lo que significa que los costos de mantenimiento son reducidos a largo plazo. Además, el césped artificial no necesita cortarse con regularidad, lo que reduce aún más los costos y el esfuerzo.

Por último, el césped artificial es seguro para niños y mascotas, ya que no hay necesidad de preocuparse por la exposición a productos químicos nocivos, como pesticidas y fertilizantes. Los más pequeños podrán jugar con total tranquilidad en este espacio seguro de la casa.