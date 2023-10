Si ahora que todavía no ha llegado el frío has decidido calentar tu casa con una estufa de pellets hay algo que debes saber. Este tipo de aparatos no se limitan exclusivamente a calentar la estancia en la que se encuentran, es posible ampliar su calor y que llegue a más habitaciones. ¿Cómo? Pues con una estufa de pellets canalizable.