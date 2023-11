El mes de noviembre no ha entrado con un frío helador al que nos tiene acostumbrados. Pese a que es evidente que las temperaturas han bajado, lo cierto es que todavía el termómetro no ha alcanzado los valores habituales del mes. Es por ello que tenemos una cosa que decirte: estás a tiempo para acondicionar tu casa para el frío. Si todavía no tienes claro que sistema de calefacción es más adecuado para tu casa, quizá es por que no conoces las estufas de pellets.