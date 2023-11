El invierno está a la vuelta de la esquina y es el momento de acondicionar nuestras casas para las bajas temperaturas. Pero ya no sólo eso, si queremos que nuestro hogar tenga un ambiente agradable y confortable debemos elegir el mejor sistema de calefacción posible. Y si puede ser que combine con la decoración, pues mejor que mejor.

Existen múltiples opciones para calentar nuestros espacios, desde estufas de pellets hasta sistemas de calefacción eléctrica. No obstante, pocas personas pueden poner en duda que la calidez y el encanto del fuego ardiendo en una chimenea se pueda superar. Pero claro, existe un problema fundamental: no tienes sitio o no puedes instalar una chimenea tradicional. Lo cierto es que no es muy apetecible hacer una obra para instalar una chimenea por lo que si quieres disfrutar de momentos relajantes frente a la lumbre pero no sabes cómo te vamos a revelar un secreto: la nueva chimenea eléctrica de Lidl.

La chimenea eléctrica de Lidl que todo el mundo busca

La oferta de Lidl para tener una chimenea no requiere de complicadas instalaciones y ofrece dos modos de calentamiento. Esta alternativa moderna tiene una potencia de 1900 vatios y simula a la perfección el efecto de leños en llamas, proporcionando al espacio una atmósfera cálida y acogedora, evitando la necesidad de grandes obras, como comentábamos anteriormente.

Uno de sus principales atractivos es su pantalla LED equipada con un termostato digital. Además, esta chimenea dispone de un panel de control que permite ajustar la intensidad del efecto de la llama en cinco niveles diferentes.

Un detalle adicional que realza su autenticidad es un compartimento en su base. Este espacio puede utilizarse para almacenar leña, potenciando aún más la sensación de una chimenea real, o como un práctico espacio de almacenaje para elementos decorativos que embellezcan la habitación. La chimenea funciona a través de conexión eléctrica y viene acompañada de un mando a distancia que simplifica su uso.

Si te gusta y quieres hacerte con una estás de enhorabuena, ya que la tienes disponible en color negro o blanco y además con un importante descuento: antes costaba 194,99 euros mientras que ahora puede ser tuya por 164,99.

Además, en Lidl tienes otro modelo un poco más rústico y la decoración de tu hogar es más sobria. Eso sí, es de color blanco. Con esta otra estufa podrás disfrutar de 1.950 vatios y protección contra el sobrecalentamiento para una mayor seguridad. Esta estufa te permite usarla sólo como iluminación ambiental o sólo como calefactor y cuenta con un termostato regulable de forma continua. Cuenta con dos niveles de temperatura y cuesta 79,99 euros.

Otras estufas eléctricas

