Quizá ahora que va a llegar el buen tiempo te esté apeteciendo hacerte un cambio de look. Nada o poco arriesgado, tú eliges. Eso sí, siempre tienes que tener en cuenta dos factores muy importantes: si vas a poder dedicar el suficiente tiempo para ir bien peinado y si el corte de pelo se adapta a tus facciones.

Con la primera premisa lo tienes fácil: ¿quieres tupé pero no quieres peinarte a diario? Pues no te hagas un tupé, al final será un fail y nunca parecerá que vas peinado. Date un corte con el que estés cómodo y no te suponga “un esfuerzo” peinarte todas las mañanas. Y con la segunda recomendación pues puedes dejarte aconsejar por tu peluquero. En función de tu pelo, su densidad y cantidad, y de tus facciones podrá aconsejarte para que des con el corte más adecuado a tí.

Si ahora quieres un poco de inspiración, hemos recopilado los cortes de pelo que serán tendencia este otoño e invierno.

Cortes de pelo de hombre para este otoño

Tupé

Muchos famosos han optado por un corte de pelo estilo tupé. Con este tipo de corte de pelo no hará falta llevar un degradado muy marcado, ya que lo que se busca es un estilo más natural, clásico y refinado. Por eso será indispensable peinar bien ese tupé, en la gran mayoría de las ocasiones nos tendremos que ayudar de cepillo y secador para conseguir el volumen adecuado.

Si quieres darle un toque más sofisticado apuesta por geles y ceras que te den un efecto mojado. Y si quieres apostar, como decíamos, por lo clásico decántate por una raya al lado.

Buzz

El corte Buzz... o lo que viene siendo raparse la cabeza. Qué duda cabe que es el más fácil de llevar y de mantener. Si quieres darle un toque más atrevido apuesta por teñirte de rubio... ¡ de rosa!

Mullet

Este corte de pelo tiene una embajadora en España: Úrsula Corberó. La famosa actriz de La Casa de Papel se atrevió con este corte y ha sido imitado por muchas otras después. Pues bien, para los hombres también ha llegado en 2021. Este corte destaca por llevar un flequillo largo y una parte trasera también larga, mientras que por los lados las capas son mucho más cortas. Cortarlo con muchas capas dará una sensación de movimiento mayor.

Pelo largo

Un clásico, el pelo largo. También será tendencia este otoño. Si lo tienes liso puedes apostar por un corte con las capas bien marcadas y las puntas desfiladas, y si lo tienes más bien rizado, opta también por capas para conseguir más volumen. En este último caso, ir despeinado pero peinado. Un arte que puedes practicar con el pelo largo.

Corte degradado

Quizá de los cortes de pelo que más estamos viendo. Pero cuando hablamos de degradado, hablamos de un buen degradado, desde 0 hasta mitad de la cabeza. Después tienes dos opciones, peinar tipo tupé o apostar por dejarte flequillo y peinarte hacia delante.