En el mundo de la moda, ciertas prendas destacan por su versatilidad y elegancia, convirtiéndose en esenciales del guardarropa femenino. La última tendencia que captura esta esencia es la falda plisada negra de Zara, una prenda que ha sido elegida por Violeta Mangriñán para uno de sus looks en la recta final de su embarazo. Esta falda no sólo personifica el estilo y la comodidad, sino que también se presenta como la elección perfecta para ir a trabajar.

La falda negra plisada de Zara es un claro ejemplo de cómo un diseño clásico puede ser reinventado para adaptarse a la moda contemporánea. Con su corte elegante y su tejido fluido, esta falda combina a la perfección con cualquier estilo, desde lo más formal hasta lo casual chic. Su color negro, sinónimo de sofisticación, la hace fácilmente combinable con una variedad de colores y accesorios.

Además, la falda que ha elegido la influencer tiene un toque que la distingue y que tan de moda ha puesto la marca de Inditex: el satinado. Esta falda tiene el largo midi y tiene la cintura elástica, por eso Violeta, a pesar de estar a pocos días de dar a luz, ha podido enfundarse esta bonita falda.

Los cierre es que el plisado brinda una libertad de movimiento inigualable, mientras que su cintura asegura un calce perfecto. Ya sea para una reunión importante o para un día normal en el trabajo, esta falda te mantendrá cómoda y elegante durante toda la jornada y lo mejor, bien calentita. La que ha elegido Violeta tiene en Zara un precio de 25,95 euros.

La versatilidad de la falda plisada negra permite una amplia gama de combinaciones. Para un look de oficina sofisticado, puede ser emparejada con una blusa de seda y zapatos de tacón. Para una versión más casual, combínala con una camiseta básica y zapatillas deportivas. Los accesorios como cinturones finos o collares discretos pueden añadir un toque personal al conjunto.

O como ha elegido Violeta con jersey gris. No sabemos si será casualidad o no, pero lo cierto es que si buscas en la web de Zara la falda negra satinada, la modelo que la luce lleva puesto el mismo jersey que ha elegido la influencer. Casualidad o no es todo un acierto, sin duda.

Este jersey gris se puede convertir en uno de los básicos de tu armario si decides invertir en él. El toque que lo hace mucho más especial es que es de cuello muy alto que se baja con una cremallera metálica, esto hace que cuando lo bajes te quede una especie de cuello por encima de los hombros que le da ese algo que nos ha gustado tanto. A nosotras y a Violeta.

A pesar de que la valenciana afirme en sus stories de Instagram donde muestra este look que ya no sabe qué ponerse, lo cierto es que acierta cada vez que hace una elección y sus seguidores así lo refrendan.

El éxito de Violeta Mangriñán

Desde su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa y luego por Supervivientes, donde encontró el amor con Fabbio, la valenciana no ha hecho más que crecer en sus perfiles de redes sociales. No en vano, en Instagram cuenta con más de 2,3 millones de seguidores, casi a la altura de las más grandes como la actriz Paula Echevarría (3,6 millones de seguidores) Dulceida (3,4 millones de seguidores), Marta Díaz (3,4 millones) o María Pombo (3,2 millones), y por encima de otros perfiles similares como podría ser el de Laura Escanes (1,9 millones) o Paula Gonu (1,9 millones).

Dicen que el éxito de la valenciana radica en su naturalidad y que uno de los momentos más esperados de Instagram fue el nacimiento de su hija Gala. Ahora con la dulce espera de Gia veremos si repite.