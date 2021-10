El abogado del Ayuntamiento de San Vicente denuncia al alcalde y le acusa de prevaricar en un contrato de más de un millón de euros

El letrado municipal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Ramón Cerdá, ha presentado una denuncia contra el alcalde, Jesús Villar, acusado de "prevaricación administrativa" por la prórroga forzosa del contrato de limpieza y mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento.

El letrado advierte de que "he cumplido con mi obligación" y añade que "los intereses del Ayuntamiento no son los de ninguna persona física, son los de los vecinos". El abogado explica que ha detectado "una irregularidad y lo he puesto en conocimiento de la Justicia".

Cercá explica que se trata de un contrato de servicios de más de un millón de euros al año. "Al ver el expediente administrativo detecto que hay una resolución del alcalde con informes en contra del jefe de Contratación, de Intervención y de Secretaría. Eso es un ordeno y mando y hay otras formas de hacerlo".

"No es normal que el abogado del Ayuntamiento denuncie al alcalde"

El alcalde se muestra sorprendido y reconoce que "no es normal que el abogado del Ayuntamiento ponga una denuncia contra el alcalde" a la vez que advierte que máxime "en un asunto que se repite en prácticamente todos los ayuntamientos de España como es la prórroga de contratos" , señala Villar. El primer edil ,asegura que es habitual cuando el asunto es urgente, "abocar competencias y se hace por decreto". En este caso, señala que la adjudicación del contrato no iba a llegar a tiempo y la prórroga se hizo por decreto "porque no hay plazo para pasar por Junta de Gobierno».

El alcalde afirma tener "la conciencia muy tranquila porque he actuado en beneficio del Ayuntamiento. Era un contrato que había que seguir y tenemos los informes de los técnicos que indican que es un servicio esencial que no se puede dejar de prestar y se hizo esa prórroga de tres meses hasta adjudicar el contrato". Y de hecho, ya se ha adjudicado y el servicio lo presta la misma empresa que lo estaba prestando y que presentó la denuncia, Audeca.

Villar recuerda que la empresa presentó una denuncia porque no estaba conforme con las condiciones de la prórroga. "Nosotros no podemos varias las condiciones porque se mantiene el contrato tal y como se estaba prestando y las empresas siempre tienen la posibilidad de presentar una denuncia y reclamar una cuantía económica más elevada. Y será el juez el que decide si eso tiene fundamento o no".

Ha sido el propio abogado municipal quien ha defendido los intereses del Ayuntamiento en este caso, que todavía está pendiente de resolución. "Ha defendido los intereses del Ayuntamiento el mismo que dice que se ha hecho mal. Es un poco incongruente que defienda al Ayuntamiento cuando considera que hay una posible irregularidad", reprocha Villar, quien cree que la denuncia "no va a llegar a ningún sitio".

El primer edil asegura que "no estoy preocupado. El Juzgado número 1 de San Vicente nos ha solicitado al Ayuntamiento que le mandemos toda la documentación y con la documentación en la mano decidirá si sigue adelante o ve que no hay nada para instruir una causa".

El alcalde admite tener "sospechas" de que esta denuncia tiene relación de esta denuncia con el de los ediles díscolos socialistas y el caso de los Whatsapp. "No puedo decir por qué hace esto el abogado. Pero sí sé que es evidente que hay una relación personal de amistad de hace muchos años con una de las personas que está en esos Whatsapp. Y también es cierto que el abogado tiene tres demandas presentadas contra el Ayuntamiento en las que nos hace requerimientos económicos a los que no hemos atendido porque consideramos que no tienen una base".