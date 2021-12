El retraso en la compra del nuevo local bloquea la ampliación del centro de salud de El Campello

La mejora de las instalaciones sanitarias en El Campello se retrasa. La falta de un informe que debe remitir la Generalitat impide que se ejecute este año la compra prevista de unas oficinas donde se instalarán algunos servicios del centro de salud. Esto hace que la adquisición se tenga que posponer hasta al menos mediados de 2022 por las trabas para poder usar el remanente de tesorería. Y a ello se une que el nuevo consultorio de Muchavista también se demora, ya que esta inversión no se puede llevar a cabo con el superávit y depende de que el Consistorio saque adelante unos presupuestos para 2022.

El alcalde, Juanjo Berenguer (PP), a preguntas del edil de Podemos Eric Quiles, informó en el pleno de noviembre que no se iba a llegar a tiempo para poder comprar este año las oficinas, que podrían ser unas situadas frente al centro de salud, que pertenecen a la Sareb, el denominado «banco malo», con el que se ha contactado para manifestar el interés por su adquisición.

Berenguer recordó a Podemos, que criticó este nuevo retraso, que este proyecto corresponde a competencias «ajenas» al Ayuntamiento, ya que debería ser responsabilidad de la Conselleria de Sanidad. Y señaló que el objetivo es hacer realidad la ampliación en 2022.

El problema es que aún falta uno de los dos informes de la Generalitat necesarios para poder llevar a cabo esta compra, en concreto el de duplicidad, mientras que el sostenibilidad financiera ya llegó y es favorable. Una vez se disponga de esta documentación y se cuente con disponibilidad económica, se iniciará la licitación de compra del local, algo que por plazos ya no se puede completar en este ejercicio. El Consistorio cuenta con una retención de crédito procedente del remanente para esta adquisición, por 474.320 euros. Pero al no ejecutarse este año, tendrá que volver a habilitarse en 2022, cuando esté la liquidación del presupuesto de 2021. Esto es debido a que al proceder el dinero del remanente de tesorería de 2020, si este no se ejecuta antes del 1 de enero, se tiene que esperar a la liquidación del siguiente ejercicio, en este caso de 2021, que suele realizarse entre mayo y junio del año posterior, para volver a contar con ese dinero.

Desde Podemos lamentaron que el ejecutivo viene varios años anunciando tanto esta ampliación como el nuevo consultorio, pero ninguno de los proyectos se hace realidad y se vuelve a demorar, reclamando su edil Quiles que «llevan ya dos años prometiéndonos esto y realizando modificaciones de crédito para mejorar la sanidad pública, y no lo hacen. Ya vemos cuáles son las prioridades, que desde luego no es la sanidad pública».

Hay que recordar que EU ya alertó en octubre de las «falsas promesas» en materia sanitaria, ya que pese a incluir una partida en los últimos años para el consultorio de Muchavista, tampoco se va a poder hacer la obra, que el alcalde ha anunciado que está supeditada a que se aprueben unos nuevos presupuestos, cuyos trabajos ya se han reanudado tras el parón por la anulación del impuesto de plusvalía a nivel nacional.

En la zona de ampliación reclamada por Sanidad se ubicarían las cuatro consultas de Pediatría, dos de Enfermería Pediátrica y una para la trabajadora social, así como zona de admisión, sala de descanso, aseos, etc. Además, Sanidad también ha reclamado ampliar los espacios del consultorio de Muchavista para mejorar los servicios, que el Consistorio prevé levantar en un solar de propiedad municipal.

Protesta el martes por el consultorio de Muchavista

La Plataforma de Vecinas por la Sanidad Pública de El Campello ha convocado para este martes una concentración a las 19.00 horas para protestar por el retraso en la construcción del nuevo consultorio de la playa de Muchavista. La protesta tendrá lugar frente al actual consultorio, en la calle Juan de la Cierva, y la plataforma explica que «el Ayuntamiento lleva desde 2019 prometiendo la construcción de un nuevo ambulatorio en Muchavista. Tres años después todavía no contamos ni con el proyecto». Y destacan que el nuevo consultorio «es indispensable para la zona».