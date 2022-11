La Carrasqueta se moviliza contra la inseguridad vial que sufren los fines de semana. Los residentes de la zona han acordado "acciones contundentes" si no salen soluciones que frenen el "circuito de carreras" en el que se ha convertido la CV-800 a su paso por esta montaña de Xixona. Este jueves y el siguiente hay reuniones del Ayuntamiento con la Guardia Civil y la Subdelegación de Tráfico para abordar esta situación, y los vecinos anuncian movilizaciones si estos encuentros no aportan medidas efectivas, más allá de los controles que periódicamente se realizan en la zona. Alertan que no se trata únicamente de la vía más peligrosa para los motoristas de la provincia, sino también es un riesgo para los residentes de la zona que van en coche, bicicleta o a pie.

Después de que en apenas una semana murieran dos motoristas en la misma zona, elevando a cuatro los fallecidos este año, el pasado miércoles los residentes se reunieron en la sociedad El Trabajo de Xixona para abordar esta problemática, que llevan años denunciando. Y acordaron acciones si no se aportan soluciones de una vez. Este jueves se ha convocado la sesión ordinaria Junta Local de Seguridad de Xixona, donde estará presente el Ayuntamiento, la Policía Local, Subdelegación del Gobierno y Guardia Civil, para abordar entre otros asuntos la situación de La Carrasqueta. Y el siguiente jueves habrá una "reunión de coordinación específica" centrada en la CV-800. Y los residentes aseguran que si las medidas no les satisfacen, se movilizarán. Los vecinos lamentan además que sobre la CV-800 a su paso por La Carrasqueta "siempre se habla del peligro para los motoristas, pero también es un peligro para los residentes de la zona por las carreras de los sábados y domingo. Cogemos el coche con miedo a la hora de salir a la carretera porque vemos auténticas barbaridades, no solo de motos, también de coches". Y explican que "sabemos que hay reuniones los días 3 y 10, y vamos a esperarnos a esos encuentros para ver qué soluciones nos dan". Recuerdan que en enero, tras la muerte de dos motoristas en un accidente, hubo una Junta de Seguridad extraordinaria donde se anunciaron más controles y que se estudiaba desplegar radares y drones para mejorar seguridad, y que en tres meses habría otro encuentro para valorar la evolución y ver esas otras medidas, "pero han pasado 10 meses y no hemos vuelto a saber nada. Al principio se hicieron más controles, pero ahora se hace lo mismo que se hacía antes, o de tanto en tanto se hace algo más, y ha quedado demostrado además que solo con controles solo no se soluciona. Vamos a ver qué soluciones aportan, y si no nos convencen, comenzaremos con acciones contundentes". Los residentes piden otras medidas que se han pedido como rotondas, ruta ciclista los fines de semana que limita la velocidad en la zona... para mejorar la seguridad en la ruta motera por antonomasia de la provincia, ya que "con los controles no es suficiente". Y es que los sábados y domingo se reúnen en la zona cientos de motos y aficionados en las cunetas para verlas pasar. Y aunque no todos cometen infracciones, se pueden ver muchos adelantamientos indebidos e infracciones por excesos de velocidad en una vía en la que en La Carrasqueta no se puede adelantar, salvo en un tramo antes de llegar al alto en un sentido y en otro después en el otro sentido. Tráfico alerta de la peligrosidad para las motos en siete carreteras de la provincia de Alicante Cuatro personas que iban en motocicleta han perdido la vida en tres accidentes de tráfico registrados en lo que va de 2022, dos de ellos en apenas una semana. Y si se tiene en cuenta toda la CV-800, no solo el tramo de La Carrasqueta, la cifra se eleva a cinco víctimas mortales con un motorista de 19 años el pasado septiembre. El primer accidente mortal de este año en La Carrasqueta fue en 9 de enero, cuando una motocicleta con dos personas chocó contra un coche en el kilómetro 22, falleciendo ese domingo el conductor, de entre 25 y 30 años, y su acompañante, de 21, días después en el hospital. Tras este siniestro tuvo lugar la Junta de Seguridad en la que se anunciaron más controles. Y este mes de octubre ha registrado otros dos: el domingo 16 un hombre de 62 años murió al sufrir su motocicleta una salida de vía en el kilómetro 27, poco antes del alto si se va en dirección Alcoy; y el domingo 23 otro motorista de 36 años fallecía en otra salida de vía en el mismo punto kilométrico.