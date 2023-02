Compromís per Xixona ha denunciado este lunes la "falta de gestión un año más del equipo de gobierno local (PSOE y Ciudadanos), ante la decisión de prorrogar el presupuesto de 2021 para el año 2023, sin aprobar unas nuevas cuentas", según han informado en un comunicado.

El concejal y portavoz de Compromís per Xixona, Joan Arques, ha señalado: "El equipo de gobierno se excusa en que encaramos un año electoral y por eso no tiene sentido aprobar unos nuevos presupuestos, pero la realidad es que están prorrogando el presupuesto de 2021 por segundo año consecutivo. Es decir, no quisieron aprobar un presupuesto ni en 2022 ni ahora tampoco en 2023 cuando, queremos recordar, la ley dice que se tiene que aprobar anualmente en tiempo y forma".

Desde la formación valencianista valoran como una temeridad la "falta de previsión por parte de PSOE y de Ciudadanos". «Es el propio concejal de Hacienda, Ricardo Mira, quien ha reconocido públicamente en el pleno del Ayuntamiento que la situación económica del Ayuntamiento está comprometida por culpa de la crisis inflacionista que vivimos».

"Si de Compromís dependiera, se aprobarían anualmente unos presupuestos y evitaríamos esta manera ineficaz de gestionar que obliga, como ya se ha hecho, a presentar modificaciones de crédito y a 'tirar' del remanente de tesorería para poder pagar facturas de gasto corriente como luz o agua. Mientras tanto seguimos con un nivel de ejecución bajísimo y sin que los xixonencs y xixonenques vean satisfechas sus muchas necesidades. Ni pandemia ni ataque informático… se dice incapacidad para gobernar", valora Arques.