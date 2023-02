Sant Joan d'Alacant es uno de los pocos municipios de la Comunidad Valenciana que ha logrado una subvención europea de 5 millones de euros para la rehabilitación de los barrios Navarregui y Niza. Esta subvención se enmarca en el Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 2021-2026.

Sin embargo, a pesar de la importancia para el municipio, ningún representante del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha acudido este lunes a la firma del acuerdo bilateral que ha sido presidida por la ministra Raquel Sánchez, junto al vicepresidente segundo y consejero de Ordenación de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat, Héctor Illueca, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas. Un gesto que ha afeado el grupo municipal socialista, que hasta su expulsión del equipo de gobierno hace apenas un mes, había realizado la gestión de esta ayuda.

"Desde el PSOE denunciamos públicamente el desinterés del nuevo gobierno y en su representación, el alcalde de Sant Joan, Santiago Román (Ciudadanos) a la firma del convenio de los más de 5 millones de euros recibidos de fondos europeos que darían cobertura a una rehabilitación de más de 350 viviendas en los barrios de Niza y Navarregui", expresa la portavoz del grupo municipal socialista, Esther Donate.

Los socialistas consideran que debido a la importancia de la firma, a la que sí han acudido alcaldes y representantes de las poblaciones, Sant Joan debería estar representado, máxime cuando de los 31 municipio de toda la Comunidad que presentaron proyectos, Sant Joan ha sido uno de los 14 que recibe la ayuda en la primera fase, que roza una inyección global de 85 millones de euros.

"Si el alcalde no podía acudir por motivos de agenda, podría haber delegado en cualquiera de los cinco tenientes de alcalde, entre los que se encuentran el concejal de Urbanismo y Vivienda, Manolo Aracil, del Partido Popular", añade Donate.

Donate recrimina que "es la segunda vez que confirma su asistencia pero no acude, como ya ocurrió el pasado 10 de enero, en el que tras haber confirmado su asistencia a la firma de los protocolos con la Generalitat, el alcalde tampoco asistió finalmente. Por tanto en poco más de un mes no ha acudido a dos firmas muy importantes para el desarrollo del plan de rehabilitación barrios, que otorgaba 5 millones a nuestro municipio, para rehabilitar las zonas de Navarregui y Niza".

El alcalde por su parte explica que no se ha podido acudir "por motivos de agenda". Santiago Román recuerda que el acto estaba previsto para el 10 de enero y apunta a que fue la imposibilidad de acudir del anterior concejal de Vivienda, el socialista Javier Sánchez, "por lo que no pudimos asistir". Y añade que desde la Generalitat "lo cambiaron entonces para venir a Sant Joan el 19 de enero y finalmente no vinieron sin darnos ninguna explicación. El acto de este lunes era para todos los municipios y por motivos de agenda ya avisamos que no podríamos acudir", justifica el primer edil.

Para Sant Joan esta subvención supone la rehabilitación de 24 edificios y un total de 353 viviendas de ambas barriadas en las que viven en torno a un millar de vecinos: 188 casas están en el barrio de Niza y 165 en Navarregui.

Entre los aspectos destacables se encuentra la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles con el objetivo de la reducción del consumo de energía y está prevista la retirada de amianto en los techados de los aparcamientos de la zona de Niza, donde también se tiene que realizar una reordenación de espacios y del aparcamiento para garantizar el acceso de los vehículos de emergencia.

Tras la noticia de la concesión de la subvención en diciembre quedaba la firma del convenio a tres bandas entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que destina 4,6 millones de euros, dentro de la línea de finaciación de Fondos Europeos 2021-2026, la Generalitat Valenciana con 269.000 euros y el propio consistorio, que asume el 10% del coste de la rehabilitación, aportando 592.000 euros.