Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya rechazado que la finca señorial de Sant Joan d'Alacant, Villa Antonia, pueda ofrecer banquetes y celebrar grandes eventos, las acciones no se han parado. Se trata de un inmueble del siglo XIX propiedad municipal que desde 2009 tiene una concesión para explotarlo como restaurante. Los vecinos que viven en las inmediaciones no cejan en su empeño de que la finca se dedique a las acciones culturales para las que se concibió. Y para ello están manteniendo reuniones con todos los grupos políticos "porque queremos que las fuerzas políticas del municipio estén con nuestra causa", explica el representante de los vecinos, Fernando García.

Su motivación son las molestias que han sufrido y sufren a causa de la actividad como restaurante de Villa Antonia. Durante los años en los que se han celebrado eventos sufrían cada fin de semana la algarabía a causa de los banquetes, música y voces altas hasta altas horas de la mañana, y en la actualidad denuncian que siguen sufriendo ruidos, un exceso de humo y olores procedente de las cocinas... Temen además que en primavera vuelva de nuevo la actividad y advierten que todo se realiza en una finca que se dedica a una actividad lucrativa diferente a la que estaba contemplado en el planeamiento de Sant Joan. "Creemos que es un bien municipal al que el plan general le da un uso cultural, pero se le dio una licencia de centro cultural gastronómico, en 2009 se firmó con el primer concesionario, en 2019 al actual, y hasta ahora han estado actuando como restaurante privado y haciendo banquetes y generando muchas molestias", añade.

Humos y olores

Entre sus reivindicaciones al Ayuntamiento se encuentra que Urbanismo realice inspecciones sorpresa al inmueble, y que se comprueben los humos y olores. "Pido un compromiso para desalojar a quienes están haciendo una actividad lucrativa en un bien municipal. Las medidas correctoras no se cumplen y solicitamos inspecciones por sorpresa", reclamaba García durante el último pleno municipal. El alcalde, Santiago Román, por su parte, mantiene un compromiso de que se van a hacer esos análisis que solicitan, aunque por el momento no dispone de ingeniero municipal y como alternativa, señala que se baraja contratar de forma ocasional a un profesional, pero por el momento todavía no se ha hecho. Román reconoce que se ha intentado e incluso pidiéndolo a la Diputación, y asegura que "estamos concienciados en este asunto. Tenemos vídeos por ruidos y humos, y creo que este año el Ayuntamiento ha hecho el trabajo que tenía que hacer". En septiembre el consistorio de forma subsidiaria intervino obligando a tomar medidas correctoras al local; también se han levantado actas de denuncia que ya el 24 de noviembre se enviaron a la Conselleria por realizar eventos sin licencia para ello.

Los vecinos están satisfechos puesto que aseguran que desde septiembre el Ayuntamiento está actuando y haciendo que se cumpla la legalidad. Y de hecho, el consistorio ha ejecutado por vía subsidiaria la sentencia de legalidad urbanística. Ahora, su caballo de batalla es lograr que se ponga fin a la actividad de restaurante, y de hecho, ya se ha enviado un expediente a la Generalitat, para exigir que se les retire la licencia "por incumplimientos y faltas graves y muy graves". "Hemos pedido que se inicie el procedimiento para retirar la concesión administrativa por no cumplir", añade García.

Asistencia jurídica

Los vecinos de Villa Antonia ya han invertido más de 8.000 euros en asistencia jurídica. Y tratan de encontrar los argumentos legales suficientes para lograr su objetivo de que se retire la licencia. Ahora se sienten más respaldados porque "el Ayuntamiento ya no mira para otro lado y está por la labor de solucionar, y nos lo ha demostrado al ejecutar la sentencia de forma subsidiaria", insiste Fernando García.

Los vecinos se reunían la semana pasada con el alcalde y la jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para conocer en qué situación se encuentra ahora mismo el conflicto con Villa Antonia y el punto en el que se está el expediente. Y los representantes jurídicos les han explicado que está incipiente y que la Conselleria todavía tienen otros tres meses para resolverlo. Por las molestias que generan a los inmuebles colindantes, llevan varios años luchando y advierten que no van a cesar.

Por su parte, el alcalde manifiesta su total apoyo a las reivindicaciones y explica que desde que los vecinos contactaron con el Ayuntamiento tras el cambio de alcaldía "he llevado personalmente las riendas de este asunto, y lo que es indudable es que esta comunidad de propietarios ha pasado de una indefensión por parte del Ayuntamiento a una atención continua que empezó hace meses con la orden de desmantelamiento de las construcciones ilegales que se habían hecho en la finca, entre ellas una pérgola para eventos en el exterior". Román explica que además, se están realizando inspecciones periódicas por parte de la Policía "con sus correspondientes partes de denuncia y su traslado a Conselleria para que ésta pueda abrir expediente, además de las sentencias judiciales que han ido dando la razón al Ayuntamiento con sus actuaciones".

Retirar la licencia

El objetivo de los vecinos y del Ayuntamiento es lograr que se retire la licencia y que deje de actuar como restaurante. Román reconoce que la situación ha cambiado mucho desde que intervino el Ayuntamiento. "Este año ha cambiado mucho, el Ayuntamiento ha hecho el trabajo que tenía que hacer vamos a conseguir ese técnico y lograremos que Villa Antonia sea lo que queremos". El regidor responde a la petición vecinal para que se rescinda el contrato con que el área jurídica municipal ha recomendado no retirar la concesión, e ir desarrollando acciones que permitan lograrlo.

Los vecinos se han reunido también con el partido socialista, el grupo Popular y con Compromís. Este último grupo municipal también se ha aliado con los vecinos exigiendo que se recupere la naturaleza pública del inmueble. Advierten al Ayuntamiento de Sant Joan que "se está desarrollando un servicio de restauración que no cumple con la actividad estipulada en el proyecto inicial, puesto que Villa Antonia es considerada como un centro de carácter cívico-social y cultural.

El grupo presentó un ruego al pleno instando al Ayuntamiento a realizar las inspecciones periódicas que solicitan los vecinos "para atender las molestias que está generando esta actividad". Instando también a reclamar a los concesionarios una auditoría acústica, entre otra documentación obligatoria y periódica que debería presentar.