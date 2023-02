Mañana las filaes y la música de las bandas volverán a inundar las calles de Xixona de alegría, colorido y vida con la celebración del Mig Any de las dos fiestas de Moros y Cristianos con las que cuenta la localidad: las patronales de agosto y las de los heladeros de octubre. Se trata de una de las fechas más especiales para los vecinos de la localidad.

En total serán 14 las filaes que tomarán parte en los dos desfiles programados. La fiesta dará comienzo ya a las 11 de la mañana con el primer desfile que estará encabezado por los delegados de filà con sus respectivas banderas, los miembros de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià y la Comisión de Fiestas de Heladeros y los cargos festeros de este año. A continuación, desfilarán las filaes del bando cristiano, las de los heladeros y las del bando moro.

En ese mismo orden, las formaciones repetirán a las 19 horas el desfile por la avenida de la Constitució, con el que culminará una jornada que se prevé que cuente con una gran participación, tanto de festeros como de público en general.

El Mig Any supondrá la puesta de largo de los cargos oficiales de este año: Mario Cremades y Alicia García, de la filà Pirates-Marinos serán el capitán y abanderada del bando cristiano; Bárbara González y Noelia Miquel, de la filà Moros Verds, estarán al mando del bando moro, mientras que Juan López y Agustín Mira serán los máximos representantes de las fiestas de Moros y Cristianos de los Heladeros.

El concejal de Fiestas, Ricardo Mira, celebra que “por primera vez vamos a disfrutar con absoluta normalidad de esta unión reciente de los dos Mig Any, que el año pasado fue a medio gas por las restricciones y que seguro va a hacer que el ambiente festero sea todavía mejor”.

Concierto de Mig Any 2023

Pero, los actos conmemorativos del Mig Any de Xixona no se limitan al sábado, ya que durante toda esta semana están teniendo lugar diversidad de actividades organizadas conjuntamente por la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià. Esta misma tarde, tendrá lugar el concierto de Mig Any 2023 por l’Agrupació Artístico musical «El Trabajo» de Xixona dirigida por Enrique Montesinos.

Durante el intermedio se entregarán los premios del Concurso del Cartel Anunciador, Fotografías, Relato festero y retreta. Asimismo, ayer jueves por la tarde los festeros pudieron disfrutar de una chocolatada en la Kábila de los Heladeros. Y el miércoles se celebró una mesa redonda centrada en el futuro de la fiesta en Xixona.

Esta celebración es abierta al público y además es una oportunidad para conocer los principales atractivos del municipio.