EU-Unides Podem alerta que la falta de socorristas hace peligrar de cara a 2024 las dos banderas azules con las que cuentan las playas de El Campello. La coalición alerta quer la inspección de los arenales de cara a renovar este reconocimiento para el año que viene se ha tenido que aplazar debido a la huelga del servicio de salvamento, ya que de no haber cuando se realice el municipio perdería las banderas azules al no contar con este servicio.

En cambio, desde el ejecutivo han asegurado que no va a haber ningún problema para renovar estas insignias que reconocen la calidad de Muchavista y Carrer La Mar, destacando que los inspectores son comprensivos y que en cuestión de días volverán a haber socorristas. "Nos dieron un margen para resolver el problema de los socorristas, lo han entendido".

Desde EU-Podem su edil Eric Quiles ha lamentado que "este comienzo estival somos noticia a nivel nacional por la nefasta gestión del PP del servicio de socorrismo y los incumplimientos de la empresa adjudicataria. Más de un mes de inseguridad en la costa campellera que puede pasar factura a medio y largo plazo si no se pone solución de inmediato".

"Y es que el Ayuntamiento de El Campello, ante la falta de socorristas, de balizamiento y del servicio de ayuda a las personas con movilidad reducida, ha tenido que pedir un aplazamiento de la visita para evaluar las banderas azules. El equipo de gobierno nos ha llevado a una situación límite en la que podríamos perder una o varias de las banderas azules", ha alertado Quiles.

"Esta situación puede generar un daño económico irreparable a todos los comercios de El Campello. Los negocios de hostelería y los alojamientos turísticos son un motor económico del municipio y desde las administraciones debemos cuidar y favorecer un turismo de calidad. Desde EU-Unides Podem instamos al PP a que tome las medidas oportunas, para que el día 15 de julio, fecha en la cual será evaluado el municipio nuestras costas tengan todos los servicios operativos, para que las personas puedan disfrutar de nuestro municipio".

Comisión extraordinaria

Por otra parte, esta coalición ha manifiestado no tener ninguna información ni del alcalde ni del concejal responsable al respecto de esta rescisión, denunciando que "continúa su actitud de menosprecio a la oposición municipal que demuestra Juan José Berenguer en la gestión de los asuntos públicos". Además, desde Esquerra Unida-Unides Podem afirman que "no consta ninguna comunicación oficial del ayuntamiento aceptando la resolución del contrato propuesta para la empresa. Por lo que, hasta la fecha, no es cierto que el Ayuntamiento haya rescindido ningún contrato. Por ese motivo, hemos exigido la convocatoria de una comisión informativa extraordinaria para este lunes para abordar la desastrosa gestión del ejecutivo local ante las graves deficiencias comunicadas por nuestro grupo municipal, así como por la plantilla de socorrismo, desde hace ya más de un mes y medio".