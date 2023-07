El fervor de la festa del foc invade a San Vicente del Raspeig. Las Hogueras de San Vicente dan el pistoletazo de salida a sus días grandes, siendo una celebración arraigada en el municipio desde 1947. Los festejos se celebran en honor a la Virgen del Carmen, patrona de las hogueras y barracas del municipio, por lo que cada año uno de los actos más emblemáticos, la Ofrenda de Flores, es dedicado a ella.

Con 10 comisiones y 12 barracas, la tradición del fuego goza de una buena salud en el municipio de la comarca de l’Alacantí. Edición tras edición, busca superarse para atraer a visitantes y locales alrededor de la festa del foc, con sus costumbres y tradiciones.

Las mascletás y sus insuperables monumentos son algunos de los ingredientes indispensables de los festejos. Los actos de la Plantà, la Ofrenda de Flores, el Pregón o la Cremà, son las insignias de un municipio que vibra al son de la música de las bandas y el retumbar de la pólvora.

Las hogueras como un juego de niñas

La implantación de esta festividad en la historia de la localidad va íntimamente ligada a los juegos infantiles de un grupo de niñas. En 1933 estas jóvenes de corta edad, influenciadas por la reciente fundación de la fiesta alicantina en 1928, decidieron recrear les Fogueres de Sant Joan a través de juegos. Con la finalidad de construir una falla, las mismas, emplearon cajas de zapatos apiladas.

Este juego con el paso de los años fue ganando el favor de los vecinos, ganándose más adeptos e incluyendo otros objetos como muñecas o incluso una crítica manuscrita del propio monumento creado. Ya entrado el año 1936, se construyó el primer monumento más semejante al concepto que hoy en día tenemos de las obras de arte efímero.

Su número de devotos iba creciendo en cada rincón y calle del municipio hasta que en 1947 se celebró de forma oficial las Hogueras de San Vicente, con 4 comisiones fundadoras: Entrá al Poble, Carrer Nou, Ancha de Castelar, Lillo Juan y Carrer Major. Fue en este punto histórico cuando la inseparable amistad de los sanvicenteros, la pólvora y el fuego comenzaría un recorrido difícil de truncar, que perdura en las generaciones actuales como símbolo de costumbre y orgullo por las raíces festeras.

«Hemos incrementado el horario nocturno en media hora más, para dar más margen a los festeros»

Pachi Pascual: Alcalde de San Vicente del Raspeig

Pachi Pascual, Alcalde de San Vicente del Raspeig, cogió las riendas del municipio el pasado 19 de junio. Con unas fiestas a la vuelta de la esquina, su larga experiencia en las festividades del municipio como las de Moros y Cristianos, le ha servido para ultimar los detalles de la semana de la pólvora y el fuego sanvicentero. La ilusión y dedicación del edil en apenas un mes de mandato, son claves en la puesta en marcha de los festejos.

¿Ha pensado en subir el presupuesto de las Hogueras?

Nuestra intención es mejorar el presupuesto de las Hogueras Oficiales para el año que viene. Respecto con la federación como con los distritos fogueriles, nuestro compromiso es mejorar su financiación y por otro lado, optimizar todo aquello que tiene que ver con la parte administrativa, y también cumplir con los plazos de entrega de subvenciones. Es fundamental que estos plazos se adecuen a las necesidades que tienen.

¿Como vivió el pregón?

Creo que el pregón ha dado un salto cualitativo, con la inclusión de dos festeros jóvenes como pregoneros. La plaza estaba llena con un gran ambiente. Ha sido un éxito de la federación la elección de los pregoneros y esperemos que sea un acto que se consolide, como ya sucede en Moros y Cristianos. Vamos a trabajar para que después del pregón exista alguna actividad. A pesar de que tenemos la mascletà nocturna, hay que buscar alguna otra fórmula.

¿Qué novedades vamos a encontrar este año?

Hemos incrementado media hora el horario tanto del viernes como del sábado, pasando de las 5:00 a las 5:30. Además, hemos cambiado la hora de inicio del tardeo como demandaban algunas barracas, adelantándolo de las 18:00 a las 17:00, siempre intentando respetar los actos que se estén celebrando.

Visto lo ocurrido en el concurso de monumentos especiales en Alicante ¿han modificado las bases en San Vicente?

Sí, porque no queremos que nada empañe la fiesta. Por ello, solo serán miembros del jurado aquellas personas que no tienen vinculación con las comisiones ni cargos políticos. De esta forma, queremos hacer el concurso lo más justo posible.

«Queremos que las Hogueras sean de Interés Turístico Autonómico»

Cristian Gil: Concejal de Fiestas de San Vicente del Raspeig

Cristian Gil, concejal de Fiestas en San Vicente del Raspeig es un amante de las tradiciones del municipio. Su experiencia como presidente de la comisión de Carrer Nou y su implicación en cada una de las celebraciones le sitúan como una de las personas más capacitadas para ocupar el cargo. Su espíritu festero y su pasión se transmite a cada detalle de la organización y en cada acto de Hogueras

¿ Qué trabajo se realiza desde la concejalía para sacar la fiesta adelante?

Toda nuestra labor es un complemento al gran trabajo que realiza la federación. Si salen bien las Fiestas es mérito de ellos. Sin su trabajo y el de los 10 distritos fogueriles esto no sería posible. Nosotros lo que estamos haciendo es gestionar todas las peticiones que hace la federación, es decir lo que se necesita para sacar la fiesta en la calle , y entonces se lo damos siempre en la medida de los posible y con nuestras capacidades.

¿Qué novedades se ha incluido este año con respecto al anterior en la fiesta?

Este año hemos tenido un nuevo acto que se ha celebrado este martes. Hemos separado la plantà de las hogueras oficiales de la plantà general, porque veíamos desde fuera que el día de la plantà oficial la plaza estaba vacía, porque el resto de festeros están plantando su hoguera. Hemos decidido adelantarla un día y dar participación a todos los presidentes, y a todas las belleas y damas para que pudieran asistir.

¿Cuál es el acto que más disfruta o por el que tiene preferencia?

Me gusta mucho la Ofrenda de Flores, pero este año estoy esperando especialmente que llegue la Cremà porque porque son actos que no he vivido con la Bellea del Foc y me da que va a ser muy bonito. Hemos ido a visitar las hogueras, tanto la infantil como la adulta oficial en fase de construcción, y ya pude ver la ilusión de las chicas y pensé: ¡madre mía cuándo se las quemen! Yo me emociono enseguida y estoy deseando vivirlo porque creo que va a ser bonito.

¿Qué se puede realizar para poner a la misma altura de los Moros y Cristianos las Hogueras?

La fiesta de hogueras es el festejo por excelencia del verano sanvicentero. Son más antiguas que los Moros y Cristianos, tienen más historia y tradición y tenemos que seguir trabajando en la promoción de la fiesta de Hogueras, ahora mismo es de Interés Turístico Provincial , y hacerlas por lo menos de Interés Turístico Autonómico como son los Moros y Cristianos. También es un impulso a la actividad económica y a la hostelería de San Vicente.

«La humildad, la caridad y la simplicidad son tres virtudes que me encantan de San Vicente»

Sara Baeza: Bellea del Foc

Desde que las Hogueras comenzaron de forma oficial en San Vicente del Raspeig han ocupado el cargo de Bellea del Foc más de 70 jóvenes. Sara Baeza ha conseguido este año 2023 ser la Reina de las Fiestas. Su fervor por la fiesta y su responsabilidad para con las tradiciones son algunas de las insignias de su mandato.

¿Cómo inició su trayectoria en las Hogueras?

Empecé en el mundo de la fiesta con tan solo 9 meses, de la mano de mi abuelo. Siempre me gustó el ambiente festero, el aura que se crea en torno a la tradición de hogueras. Las cosas que más me han gustado son la música de las bandas, la belleza de los monumentos y sobre todo, la pólvora.

¿Cómo fue ser elegida Bellea del Foc?

Fue un momento único que nunca olvidaré y una gran responsabilidad. Tras mi cargo como bellea, era la forma de culminar mi trayectoria festera y tuve la suerte de ser elegida. Fue algo increíble para mí porque aunque tenia mucha ilusión por lograr representar a San Vicente, sabía que no era sencillo porque hay compañeras festeras que también tienen una gran trayectoria.

¿Qué cree que está aportando a las Hogueras durante su mandato?

Creo que aporto naturalidad. Soy de las que cree que la personalidad de cada Bellea del Foc es lo que enriquece el cargo. Además, soy una persona muy cercana, por lo que estoy muy unida a todos los vecinos y vecinas de San Vicente.

¿Cuál diría que es su acto favorito de las fiestas?

El acto que más me gusta es la Plantà porque es el principio de los cuatro días más intensos de nuestra fiesta. A pesar de ello, el acto que más me emociona es la Ofrenda de Flores a nuestra patrona la Virgen del Carmen Coronada.

¿Cuál es su visión general de San Vicente y sus fiestas?

La humildad, la caridad y la simplicidad son tres virtudes que me encantan de San Vicente. Una de las cosas buenas de mi ciudad, es que nos gustan mucho las fiestas y tradiciones: puedes desfilar con la marcha Mora y Cristiana, disfrutar del Baile del Farol; procesionar en una de nuestras cofradías de Semana Santa o deleitarte del arte de nuestros monumentos y portalás, retumbar con las mascletás y vivir la llama de la Cremà.

«Mi hermana fue quien me transmitió la pasión y el amor por las Hogueras de San Vicente y su tradición»

Emma Samper: Bellea del Foc Infantil

Emma Samper se ha convertido en la 38 Bellea del Foc Infantil con su nombramiento este año. Con una marcada raíz festera, su alegría y carisma han conquistado los corazones de los sanvicenteros y sanvicenteras.

¿Cómo estás viviendo estos meses como Bellea del Foc Infantil?

¡Muy bien! Lo estoy pasando genial y disfrutando mucho de todos los momentos tan especiales que estoy viviendo. Están siendo unos meses mágicos y tengo muchas ganas de vivir estos días junto con la Reina de las Fiestas. Seguro que no voy a olvidarlos nunca.

¿Qué te llevó a querer ser Bellea del Foc Infantil?

Mi hermana Sara me lo transmitió. Ella siempre ha sentido un gran amor a nuestra fiesta y gracias a ella hoy yo comparto la misma pasión. Ha sido quien me ha guiado en este camino y quien me ha hecho ser a día de hoy la festera que soy.

¿Cómo esperas vivir los días grandes de las fiestas?

Espero vivir estos días con mucha emoción porque tengo muchas ganas de disfrutar junto a mis compañeras de fiesta.

¿Tienes ganas de algún acto en especial?

Tengo que decir que el acto que espero con mayor ilusión es la Cremà, que estoy segura de que la vamos a disfrutar muchísimo todas. Por un lado tengo muchas ganas de que llegue este momento, pero por otro no, porque significará el final de las fiestas.

¿Qué es lo que más te gusta de las Fiestas de Hogueras?

Me gusta todo, pero si hay que destacar algo es la cercanía entre los festeros, el amor y cuidado que ponemos en nuestra fiesta. Toda la gente hace una gran labor para sacar adelante las Hogueras durante todo el año.

¿Qué le dirías a los visitantes para que acudan a vivir las Hogueras de San Vicente?

Pues que se lo pasarán muy bien, disfrutarán allá donde vayan en cualquier racó o barraca, sentirán la adrenalina de las mascletás y el calor de la Nit de la Cremà. Los sanvicenteros somos muy cercanos y acogemos a los visitantes con mucho cariño.

Más festeros que nunca: casi un millar participará en la festa del foc

Programa de actos de las Hogueras de San Vicente 2023

Jueves 20 de julio

10:00h. Visita del jurado de hogueras

14:00h. Lectura del acta de los premios de Hogueras (Plaza de la Comunidad Valenciana)

20:30h. Visita del jurado de barracas y calles engalanadas

21:00h. Inauguración del «Racó del Major» en el Cine de Verano «La Esperanza»

22:30h. Cenas y verbenas en racós y barracas

Viernes 21 de julio

14:00h. Mascletá (rotonda del Parque Juan XXIIIl)

21:00h. Desfile general y de entrega de premios (Calle Alicante-Avenida Ancha de Castelar-Avenida Libertad)

Sábado 22 de julio

12:30h. Pasacalle del barraquer (Plaza Santa Faz- Avda. Libertad-Plaza España)

13:00h. Lecturas acta y entrega de premios barracas y calles engalanadas. A continuación, pasacalles a la mascletà

14:00h. Mascletà ( Rotonda Parque Juan XXIII)

20:45h. Desfile Ofrenda de Flores a la Virgen Carmen Coronada (Calle Alicante-Avenida Ancha de Castelar-Avenida Libertad)

22:30h. Cenas y verbenas en racós y barracas

Domingo 23 de julio

14:00h. Mascletà (Rotonda Parque Juan XXIII)

00:00h. Cremà Hogueras Oficiales. A continuación, Cremà de Hogueras, comenzando por la del 1º Premio