Mutxamel recibe a los vehículos que cruzan a su término municipal a través del Tossal Rodó con una montaña de basura. No por una irresponsabilidad suya, sino por la falta de mantenimiento del ayuntamiento vecino, el de San Vicente del Raspeig. Los vecinos de esta partida rural mutxamelera lamentan que ambos ayuntamientos se echan la culpa mutuamente y que no recogen la basura, que ocupa todo un solar y que se encuentra a simple vista desde la carretera.

"Le mandamos el año pasado ya una carta al Ayuntamiento de Mutxamel, como éramos nuevos con la asociación, para llegar a un acuerdo. Ahora está peor que el año pasado. En Mutxamel ni me han contestado", lamenta Sebastián Lozano, presidente de la asociación de vecinos Tossal Rodó.

A San Vicente también se han dirigido, pese a que no son vecinos de ese municipio, ya que la basura se acumula a pocos metros de sus casas y pertenece a su término. "Me dijeron que tenía que hablar con el concejal. Fui allí, le llevé la foto y les dije que era urgente. Me atendió en el pasillo y me dijo que eso no venían a recogerlo porque no tenían dinero. Aseguraban que costaba 7.000 euros traer una pala. Pero ya no es el dinero, es el hecho de que esto está vergonzoso y aquí vienen zorros y ratas".

Desde el Ayuntamiento de San Vicente, sin embargo, defienden que está prevista una limpieza de la zona por parte de los servicios municipales. Además, añaden que, para la limpieza y recogida de este tipo de vertederos ilegales, desde el Ayuntamiento se organizan "servicios extraordinarios financiados también con recursos extraordinarios". Sostienen también que el precio es similar al que le plantearon a los vecinos: "Se hace una planificación para optimizar los trabajos ya que cada residuo requiere un tipo de recogida y se transporta a un destino diferente. Por ello, es un proceso complejo, que requiere mucha logística, personal y maquinaria. También su coste es muy elevado, pudiéndose alcanzar hasta 9.000 euros en una sola actuación. Supone, además, una dificultad añadida el hecho de que este tipo de vertederos sean irregulares, es decir, es imprevisible cuándo y dónde se generarán estos puntos de vertido incontrolado que incumplen la normativa", explican.

Todo el verano

Por su parte, los vecinos sostienen que son ya siete semanas las que tiene este vertedero ilegal y lamentan además no haber recibido respuesta. Por su parte, el Ayuntamiento señala respecto al punto concreto que provoca la queja de los vecinos, señalan que "aproximadamente cada mes se realiza una limpieza extraordinaria y se seguirán acometiendo en los meses venideros. Este verano ya se ha actuado en el lugar. Desde los servicios municipales se mantiene que los vertidos muy posiblemente son realizados por residentes de otros municipios colindantes, pero, aun así, se asume su limpieza".

Desde la asociación consideran que se corre también un peligro de incendio por la falta de cuidado de los solares adyacentes: "Si aquí pasa un coche y tira una colilla puede liarla. Es todo secano". En el mismo solar, un cartel advierte de que la multa por los vertidos asciende a 500 euros.

El gobierno local de San Vicente sostiene que con los recursos de los que dispone, "este año hay un estimación de gasto para esta finalidad de unos 50.000 euros" y apunta que el presupuesto es "limitado". De ese presupuesto, indican, se han gastado cerca de 40.000 euros con los que se han realizado una veintena de actuaciones de limpieza en distintos vertederos.