UGT ha denunciado este jueves la "falta de transparencia y publicidad" en las oposición para la Policía Local en San Vicente del Raspeig, criticando la labor del concejal de Seguridad, el líder de Vox Adrián García. A su vez, el regidor ha respondido se ha reunido con todos los sindicatos excepto con UGT, y nadie le ha trasladado esa denuncia, destacando la labor que está realizando el tribunal para sacar las nuevas plazas.

En un comunicado el sindicato explica que "desde finales de junio la Sección Sindical UGT, del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, viene reivindicando que se le dé publicidad y transparencia a los criterios de corrección del supuesto práctico de Policía Local, no habiendo recibido respuesta. Por dicho motivo se concertó cita el pasado 11 de julio de 2023 con el concejal de Recursos Humanos y se le informó sobre este extremo, con la finalidad de que no se cree indefensión a los opositores de policía local".

UGT apunta que "el 1 de agosto de 2023 el Tribunal Calificador del proceso selectivo para cubrir por funcionario de carrera 8 plazas de policía local desconvocó la prueba de valenciano y citó a los aspirantes el 4 de septiembre de 2023 para revisión, todo ello sin haber publicado las respuestas del supuesto práctico en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La no publicación del examen práctico con los criterios de corrección antes de ese día, más de 14 aspirantes a policía local se verán en situación de indefensión a la hora de la revisión".

"A la vista de este hecho, el pasado jueves 3 de agosto, el secretario general de esta sección sindical UGT, tras entrevista con el concejal de Recursos Humanos (PP) y siguiendo indicaciones suyas, UGT presentó por sede electrónica solicitud instando a que se le facilitara la respuesta del supuesto práctico, o bien que publicara en el tablón de anuncios del Ayuntamiento a la mayor brevedad posible, al igual que se hizo con el ejercicio tipo test (hecho que hasta el día de hoy no ha ocurrido)". Y añade que "dicha solicitud se envió por correo electrónico al concejal de Policía, y al concejal de Recursos Humanos, siendo este último el único que se dignó a contestar".

"Que a fecha 30 de agosto de 2023, tras continuar sin darle publicidad y trasparencia a las respuestas y criterios de corrección del supuesto práctico y sin dar las órdenes oportunas los responsables políticos de la Policía Local o de Recursos Humanos, manifestamos no entender este oscurantismo, cuando lo solicitado ha venido siendo algo natural y habitual en otros municipios e incluso en el propio Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, máxime cuando es el mismo Tribunal Calificador con el que se han publicado otros ejercicios".

Desde UGT se considera que los criterios de calificación de los exámenes de las oposiciones "deben ser previos a la calificación y deben ser publicados para conocimiento de todos los aspirantes antes de la realización de los ejercicios". Y añade que "el requisito puede parecer obvio, pero el Tribunal Supremo se ha visto obligado a ponerlo negro sobre blanco en una reciente sentencia para sentar jurisprudencia al respecto. Según recuerda en la resolución, las pruebas selectivas en las oposiciones y concursos tienen que regirse por la "transparencia y publicidad"".

"En la misma línea, en diferentes resoluciones, el defensor del pueblo establece que se debe de conocer la plantilla correctora del Tribunal Calificador, de acuerdo con los principios de transparencia, publicidad, seguridad y confianza jurídica y confianza legítima, que han de regir los procesos de acceso al empleo público. No sabemos si esta dejadez por parte del concejal de Policía, (VOX), que ni siquiera ha tenido la deferencia de presentarse al colectivo de Policía Local en los tres meses que viene ocupando el cargo, es porque continúa de vacaciones o porque está más preocupado por hacerse “fotitos” con los nuevos patrullas para apuntarse el mérito de una gestión realizada por el anterior equipo de gobierno, jefatura de policía y técnicos del Ayuntamiento".

"UGT estudia interponer denuncia al Síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo e instar a los opositores a policía local del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a que de manera individual también lo denuncien, todo ello con objeto de que haya trasparencia y defender sus intereses a la hora de la revisión de los exámenes, en el supuesto que no procedan a su publicación. Deseamos que la ausencia de respuestas por parte del equipo de gobierno (PP/Vox) no se convierta en la tónica habitual y esperamos recibir contestación, en breve, a las solicitudes presentadas".

Réplica del concejal de Seguridad

Por su parte el concejal de Seguridad, Adrián García, ha explicado a preguntas de este medio sobre esta denuncia de UGT que "lo único que puedo decir ahora mismo es que UGT es el único sindicato que a día de hoy no se ha reunido conmigo. Si lo he hecho con SPPLB, CC OO, CSIF y SEP, y ninguno de ellos se ha quejado de la transparencia de unas oposiciones en las que hace más de 11 años que no se convocaban".

El regidor de Vox ha destacado que este viernes "recibimos a 3 policías nuevos y estamos pendientes de finalizar el proceso de 5 más por oposición libre. El tribunal está haciendo un gran trabajo y llevando en proceso lo más ligero posible para que tengamos esos Policías. Nuestro propósito es sacar todas las plazas disponibles en la partida de personal y que hasta ahora no se habían sacado".