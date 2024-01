Las viviendas en Muchavista ya son más caras que en la playa de San Juan

Una línea imaginaria e imperceptible al ojo humano, pero no al bolsillo. La frontera que separa los términos municipales de El Campello y Alicante también marca el límite entre dos zonas contiguas que aunque pueda parecer que conforman un único territorio, no son idénticas. A un lado, Muchavista; al otro, la playa de San Juan, y entre ellas, una diferencia que aunque "no es notable", sí establece un dato más que llamativo.Y es que el valor del metro cuadrado de los inmuebles levantados sobre terreno campellero es más alto que el de las viviendas construidas en suelo alicantino.

Julián de la Peña, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios y CEO de Habitalia Alicante, considera que la diferencia "no es excesiva", pero sí existente. El experto en el mercado de propiedades explica qué factores han llevado a que la zona perteneciente a El Campello aumente su tasación y supere a una de las históricas millas de oro no sólo de la ciudad de Alicante, sino de toda la provincia, la playa de San Juan. El causa principal de este adelantamiento que casi podría entrar en la categoría de sorpasso son en realidad una mezcla de muchas y pequeñas razones, granitos de arena, como los millones que definen estos parajes, que han inclinado la balanza hacia el lado de Muchavista. Pese a tratarse de detalles minúsculos, lo cierto es que su suma ha sido suficiente para crear una verdad, que eso sí, no es "absoluta". Al menos, así lo cree el especialista en el terreno inmobiliario, que en todo caso, trata de poner nombre a los factores que han llevado a las propiedades de El Campello a sobrepasar en valor a las ubicadas unos metros más al sur, ya en superficie alicantina. Qué significa el "El" de El Campello Una zona más tranquila "Es una zona más tranquila, más relajada y con menos ocupación en verano", señala de la Peña, que hace alusión también el hecho que los inmuebles ubicados en primera línea en la avenida Jaume I El Conquistador "no sufren el trasiego" de la avenida de Costa Blanca. "Ni la multitud de bares, zonas de ocio, etc. que hay en esta calle", apunta el agente, que detalla casos reales que ponen de manifiesto esta tendencia: "Hay clientes que te dicen, yo prefiero acercarme más a Muchavista, me gusta pasar mi verano más relajado y cuando quiera más ambiente ya lo busco". También es relevante un detalle que influye en cualquier tipo de producto o servicio: La ley de oferta y demanda. En Muchavista hay menos cantidad, y por lo tanto, "hay precios un poquito más caros". Este menor número de propiedades en territorio campellero se debe a "circunstancias arquitectónicas" que marcan el paisaje urbano de este lugar. "Las urbanizaciones están un poco más separadas, tienen más zonas de jardín que separan unas de otras, está todo como un poquito más despejado. Se respira un ambiente más relajado". La suma de estos pocos y poquitos que menciona el experto hacen que las viviendas de El Campello superen en valor a las de la playa de San Juan. Más chalés y bungalós La propia tipología de las propiedades también es un factor que marca la diferencia, ya que Muchavista posee un mayor número de chalés y bungalós, como los construidos en las inmediaciones del Rincón de la Zofra. "Viviendas que se han vendido muy caras", indica de la Peña y que actualmente rondan los 2 millones de euros en algunos portales inmobiliarios. También pesan en la balanza las construcciones presentes en el entorno de Villamarco, donde se erigen exclusivas viviendas independientes que seducen a familias de alto poder adquisitivo que llegan a una zona en la que el Liceo Francés es un polo de atracción. En este sentido, también hay diferencias entre los clientes que compran su casa en Muchavista y los que deciden adquirirla en la playa de San Juan. El territorio perteneciente al término municipal de El Campello acoge más a quien busca establecer su hogar en ese lugar, mientras que en suelo alicantino, lo más habitual es que se trate de una segunda residencia que su propietario "desee disfrutar por temporadas" . Así lo valora el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios, que en cualquier caso señala que se trata de una verdad construida por la estadística, y "hay tres tipos de mentiras: las que dicen los mentirosos, los embusteros y las estadísticas".