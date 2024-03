Una original iniciativa en El Campello para animar a los niños a la lectura

Cómo hacer que los niños lean. Una cuestión que educadores, profesores, libreros, editores, etc. llevan intentando resolver desde nadie sabe cuándo. Para sorpresa de nadie, lecturas obligadas en la etapa escolar como La Celestina, El Conde Lucanor, Don Juan Tenorio o El Lazarillo de Tormes no han dado resultado. El valor histórico de estas obras es incuestionable, pero como dice Yoda tras prender fuego a las sagradas escrituras de los jedi en el defenestrado Episodio VIII de Star Wars, "apasionantes no eran". El anciano y sabio maestro siempre suele tener razón y ahora, El Campello busca en la innovación y en la originalidad una ruta que lleve a los pequeños a interesarse por el quinto arte.

El Ayuntamiento del municipio ha informado de ello en una nota que abre con una pregunta retórica que no necesita respuesta: "¿Habrá algo más gratificante que dedicar tiempo y esfuerzo para que los pequeños de la casa adquieran la costumbre de leer?". Y es que el lunes comenzó la campaña de animación lectora en la que el Consistorio tiene depositadas grandes esperanza, ya que la institución municipal está convencida de que este tipo de acciones hará que los niños sean "buenas personas en el futuro y sobre todo, más cultas", y también ayudará a que se interesen "por cuanto acontece en su entorno".

Participan todos los colegios

La actividad va dirigida a los alumnos de los cursos segundo y tercero de Educación Primaria de todos los colegios públicos de la localidad. Según información que ha facilitado el Ayuntamiento, se trata de una iniciativa de la concejalía de Cultura y que se desarrolla en colaboración con los centros educativos y la Biblioteca Pública, a la que se calcula que acudirán alrededor de 650 niños y niñas.

La propuesta lleva el nombre “Tejiendo puentes” y tiene una explicación. El objetivo de este programa cultural es transmitir a los pequeños los efectos del paso del tiempo, el desgaste, las arrugas... para dejar claro un mensaje: la belleza no muere con los años, simplemente se transforma. En este sentido, desde la organización describen el evento como una "hermosa historia repleta de metáforas encadenadas" y como un homenaje a nuestros mayores que destaca la vida de "aquellos que nos han precedido".

Actividad cultural con niños en la biblioteca de El Campello. / INFORMACIÓN

La propuesta invita a caminar juntos a abuelos y niños para que los pequeños enciendan su imaginación para crear microrrelatos que pasarán a formar parte del archivo de la biblioteca, siempre que cumplan una condición: deben aparecer en ellos sus antepasados. Esta será una de las principales prácticas que integrarán un proyecto que va mucho más allá de ser una visita a la biblioteca y que pretende motivar un encuentro intergeneracional entre los alumnos y sus mayores.

Habrá también lecturas recomendadas, como lo será “Los tejemanejes de la abuela”, del escritor Xavi Simó. La obra tendrá el objetivo de despertar y potenciar el gusto por la lectura, motivar a los alumnos en el conocimiento de la biblioteca, un espacio que en los últimos años se ha convertido en un cajón de sastre pero que el Ayuntamiento quiere potenciar como centro público formativo donde desarrollar la imaginación. Para ello, ya se han programado diversos talleres lúdicos y educativos que serán canales de intercambio de saberes entre dos generaciones separadas por décadas y décadas.

Una voz interior y una máquina del tiempo

El primero de los talleres será un espectáculo narrativo, en el que se pondrá en escena una voz interior que hace empatizar a los pequeños con las distintas etapas de la vida. Habrá también una “Máquina del tiempo”, en la que los menores tendrán la oportunidad de manipular objetos cotidianos caídos en desuso, vestigios de una época anterior que ayudarán a entender cómo se vivía antes. La biblioteca asumirá todo el protagonismo en una tercera actividad, que mediante juegos y cuentos, despertará la curiosidad por los libros y las historias que se esconden entre sus páginas.

La lectura es el eje principal de un programa más que necesario dado el panorama actual. Según el último informe PISA, la comprensión lectora de los adolescentes está bajo mínimos y no hay mejor remedio que anticiparse al problema e inocular el hábito de la lectura en las edades más tempranas.

La compañía que hay detrás de todo esto es Jocs de Fusta, que visitó en enero los colegios y motivó al alumnado para crear un álbum familiar colectivo. En este trabajo han de buscar una historia familiar, de sus abuelos, y plasmarla en un folio, y así, folio a folio, se creará una exposición de incalculable valor sentimental que se podrá visitar en los bajos de la biblioteca del 15 al 28 de marzo.

Pero por mucho que el libro sea el gran protagonista de este entramado cultural, la realidad invita a conquistar todas las plataformas y formatos. Por ello, en cada sesión, cada niño participante contará y grabará una historia que el Ayuntamiento publicará en sus redes sociales.