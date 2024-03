San Vicente exige a los dueños de los solares de Los manchegos en los que puede haber amianto que pongan un vallado

Acción, reacción. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha instado a las dos mercantiles propietarias de sendos solares del barrio de Los Manchegos a instalar un vallado perimetral que impida el acceso a los terrenos con residuos.

Estos espacios ya han sido objeto de estudio por parte de la Conselleria de Medio Ambiente a petición del alcalde, Pachi Pascual, para determinar en qué estado se encuentran y en el estudio al respecto no se descarta la posibilidad de que exista amianto, como ha informado este diario.

Pascual ha informado de que “tras exigir el cierre de los recintos privados, el próximo paso que se va a dar es pedir a la Unidad de Urbanismo y Medio Ambiente (BUMA) de la Policía Local una inspección sobre el terreno y, con los resultados en la mano, reclamaremos en primer lugar a las empresas que realicen un examen en profundidad y con detalle del estado de la superficie y el subsuelo y procedan a su limpieza”.

El alcalde ha avanzado que enviará el informe de la BUMA también a la Conselleria de Medio Ambiente.

El primer edil se ha comprometido “a seguir dando pasos para buscar soluciones” y ha asegurado que “en los 7 meses que llevamos en el Gobierno hemos demostrado nuestro compromiso con los vecinos del barrio de Los Manchegos con acciones concretas, empezando por la visita a la Conselleria de Medio Ambiente en València, que ha sido el detonante para que empiecen los estudios de la zona, y, a continuación, trasladamos a los dos propietarios de las parcelas privadas la exigencia de acotarlas y, además, pediremos la intervención de la BUMA de manera inmediata”.

Pascual ha detallado que una de las empresas ha recibido el requerimiento para el vallado y a la otra, tras no responder a la petición telemática, se le trasladó por el procedimiento postal, que recibió el pasado día 20 de febrero.

“Lo que tenemos que intentar es que estas sociedades se responsabilicen de sus propiedades”, ha subrayado. El alcalde ha coincidido, además, con los vecinos en que es necesario que no se utilicen los espacios con residuos como estacionamiento, pipican o zona de juegos.

Críticas a la oposición

“Nuestra labor es trabajar por los vecinos y no utilizarlos como arma arrojadiza y creo que las gestiones realizadas en estos 7 meses de gobierno para lograr la implicación de los dueños de los terrenos y de Medio Ambiente son mucho más que lo que han hecho en dos legislaturas nuestros antecesores”, ha señalado Pascual.

El primer edil del PP también ha lamentado “que ni PSOE ni EU-UP hayan hecho nada de nada en 8 años y ahora intenten sacar partido de una situación tan delicada”.

Reunión cel alcalde de San vicente con vecinos de Los Manchegos / INFORMACIÓN

El informe de la Conselleria de Medio Ambiente realizado en noviembre pasado concluye que los restos de uralita, un material cancerígeno, que había en las dos parcelas, de propiedad privada, "han sido retirados, no quedando en ambas parcelas restos de fibrocemento visibles, en forma de tuberías o planchas onduladas".

No obstante, en la inspección no se descarta su presencia en la zona: "Sin embargo, en ambas parcelas existen gran cantidad de residuos de construcción y demolición, así como maleza, por lo que no se puede asegurar que no queden restos pequeños de fibrocemento escondidos entre la maleza o mezclados con los escombros".

El informe constata que en las parcelas había varios puntos de vertidos de residuos, como colchones o calentadores de agua, junto con desechos de la construcción y demolición, caso de restos de vigas de hormigón, y restos de materiales utilizados en la línea de tren contigua. Además, entre la maleza, se encuentran diseminados restos de plásticos, cartones y algo de escombro.