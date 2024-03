Un informe del Consell no descarta restos de amianto en el barrio Los Manchegos de San Vicente

"Cualquiera que venga por el barrio puede ver que en la tierra hay restos de amianto". La presidenta de la Asociación de Vecinos Los Manchegos de San Vicente del Raspeig, Vanessa Hernández, ha reclamado que una empresa especializada realice catas para descartar la presencia de fibrocemento en dos solares de la antigua fábrica de Fibrocementos de Levante, situada entre la carretera de la Alcoraya y el propio barrio.

Un informe de la Conselleria de Medio Ambiente realizado en noviembre pasado concluye que los restos de uralita, un material cancerígeno, que había en las dos parcelas, de propiedad privada, "han sido retirados, no quedando en ambas parcelas restos de fibrocemento visibles, en forma de tuberías o planchas onduladas".

No obstante, a continuación el técnico de la inspección de medio ambiente no descarta su presencia en la zona: "Sin embargo, en ambas parcelas existen gran cantidad de residuos de construcción y demolición, así como maleza, por lo que no se puede asegurar que no queden restos pequeños de fibrocemento escondidos entre la maleza o mezclados con los escombros".

El informe constata que en las parcelas había varios puntos de vertidos de residuos, como colchones o calentadores de agua, junto con desechos de la construcción y demolición, caso de restos de vigas de hormigón, y restos de materiales utilizados en la línea de tren contigua. Además, entre la maleza, se encuentran "diseminados restos de plásticos, cartones y algo de escombro", añade el documento.

Un trozo de tubo / INFORMACIÓN

Por ello, la Asociación de Vecinos Los Manchegos quiere que sea una empresa especializada "la que venga y nos confirme si hay o no amianto, a simple vista lo hay y falta por ver lo que hay debajo".

Hernández ha explicado que este martes tienen una reunión con el alcalde, Pachi Pascual, en el barrio, al que le van a trasladar sus preocupaciones. "Queremos que lo vea él con sus propios ojos y a ver qué medidas se pueden tomar", ha afirmado la dirigente vecinal de un barrio con sesenta viviendas y unos 150 residentes.

La representante de Los Manchegos ha recordado que en mayo pasado, en plena precampaña electoral local y autonómica, Carlos Mazón visitó el barrio y se comprometió a limpiar de amianto el solar ante, según declaró, "la desidia del Consell de Puig y del Ayuntamiento", como informó este diario.

"Nosotros no tenemos capacidad económica para afrontar esta actuación, pero cuando vino Mazón dio la sensación de que podía ser muy fácil", ha asegurado.

Hernández ha hecho memoria y recordado que su marido le decía que de pequeño "jugaba con sus amigos por entre los tubos" y que las excursiones del colegio se hacían a la fábrica de fibrocemento, "donde les daban una pieza de amianto".

En los últimos años, en cambio, "han fallecido vecinos de abestosis, entre ellos una vecina hace tres años cuyo padre trabajaba en la fábrica y dicen que le lavaba la ropa".

Esquerra Unida-Unides Podem, por su parte, también rechaza el informe de la Conselleria de Medio Ambiente. "No se ha realizado una limpieza total del amianto de esa parcela, rechazamos el resultado del informe, es importantísimo que se vuelva a realizar otro, serio, y que se haga una comprobación como se tiene que hacer para eliminar definitivamente estos restos de amianto".

El grupo municipal ha dado un paso más y va a trasladar esta situación y la queja de los vecinos al grupo parlamentario en Europa "para que allí se trabaje y se intente buscar soluciones".

Desde la formación de izquierdas han incidido en que se tenía que haber buscado soluciones "inmediatamente" una vez retirada la antigua fábrica de Fibrocementos de Levante: "Todo tiene un proceso, pero no se puede seguir estando en esta situación por un tema de salud, todos sabemos cómo afecta en la salud de las personas y no es necesario haber trabajado en la fábrica para sufrir las consecuencias directas de las fibras de amianto".

El PSOE de San Vicente, por su parte, ha instado al PP a que ponga a disposición de los vecinos del barrio de Los Manchegos "todos los medios municipales para retirar los restos de amianto existentes en los terrenos que rodean esta localización".

Concejales socialistas, con restos de fibrocemento / INFORMACIÓN

Concejales y concejalas socialistas se han desplazado al barrio para corroborar la presencia de restos "de este material tan tóxico y dañino para la salud" y recoger el "malestar de los residentes con el equipo de gobierno PP-Vox".

La portavoz del grupo, Asun París, ha recordado que el PP de Pachi Pascual y Carlos Mazón acudió "en numerosas ocasiones" al barrio durante la campaña electoral "para prometer la eliminación de cualquier residuo de los terrenos, algo que no solo no se ha cumplido, sino que ahora niegan con un informe la presencia de restos".

"Pascual tiene que asumir su palabra y dejar de mirar para otro lado con este problema. A nosotros nos ha bastado una visita al barrio para corroborar la versión de los vecinos y vecinas, por lo que pedimos al alcalde que habilite todos los medios posibles para afrontar esta situación", ha señalado París.

Al respecto, ha recalcado que "si es necesario, que acuda una patrulla local para levantar un acta por la presencia de este material. Es incomprensible que el informe señale que se ha retirado el amianto cuando, a la vista está, aún quedan restos de tamaño considerable".