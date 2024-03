El PSOE de San Vicente: "PP y Vox se apoyan en la izquierda para vender proyectos e inversiones”

El PSOE de San Vicente del Raspeig ha salido al paso este jueves del anuncio “falaz” que ha hecho el equipo de gobierno del PP y Vox sobre la aprobación de 10 millones de euros para inversiones y servicios, de la que ha informado este diario.

Para los socialistas, esta cantidad, que parece sacada de “debajo de las piedras por arte de magia” por la derecha, obedece a un dinero que “ellos mismos no han sabido ejecutar del presupuesto de 2023 en siete meses de gobierno”. “La realidad de PP y Vox es que critican y rechazan cualquier política del anterior equipo de gobierno, pero de puertas para dentro se apoyan en la gestión y el dinero de los últimos presupuestos de Jesús Villar”, aseguran en un comunicado.

“No han sido capaces de gastarlo, pese a que estaba consignado a distintos proyectos, y ahora lo venden como un mérito político. Pero la realidad es muy distinta, porque al ser una cifra que no se ha empleado del año pasado, se tiene que utilizar en 2024 por imperativo legal para que ese dinero no acabe en el banco y las obras no se queden a medias”, explica el PSOE.

Entre otras cifras, los socialistas han puesto el acento en los 2,25 millones de euros destinados para el pabellón deportivo, los 1,4 para la construcción del colector de Haygón, los 527.000 euros para la construcción y finalización de la piscina y las obras de mejoras de los accesos de Villamontes y calle Velázquez, ambas por un valor total de casi 900.000 euros, puesto que son labores que se quedaron selladas en los presupuestos de 2023 por el anterior gobierno progresista.

Igualmente, otras cantidades como las destinadas a la adecuación del Auditorio y la accesibilidad del Casal de la Festa, por un millón de euros las dos, están dentro de los proyectos que se pidieron a la Diputación de Alicante dentro del Plan Planifica, por lo que podrán ser una realidad porque “se quedaron los deberes hechos”.

“El caso más alarmante ha sido el de los comerciantes. Los 500.000 euros para el Bono Consumo 2023 que se quedaron sin ejecutar a finales del año pasado por la mala gestión y falta de previsión de Vox al frente de la concejalía, son los que ahora publicitan como falsa inyección a los establecimientos. Pero de nuevo estamos ante un escenario de tener que usar el dinero para no perderlo”, sostienen los socialistas.

En definitiva, el PSOE recalca que el grueso de esos 10 millones, para inversiones y servicios, es un dinero que tendría que estar ya transformado en obras e infraestructuras reales. Vamos con casi un año de retraso. PP y Vox criticaban en la oposición la ausencia de proyectos, pero ahora solo son capaces de aprovechar un dinero heredado que, pese a que tendría que estar ya gastado, les ha venido de perlas para publicitar una gestión inexistente con un mensaje falaz”, zanja la formación.

Para la portavoz socialista, Asun París, "el cinismo del PP para anunciar y vender una gestión inexistente, apoyada en el dinero del último presupuesto del anterior equipo de gobierno progresista, es alarmante".

Por ello, considera que es un escenario "constante de propaganda y marketing" del alcalde, Pachi Pascual, para "aparentar que ha sacado los 10 millones de debajo de las piedras". La ciudadanía "perdió en mayo a un alcalde que buscaba menos los titulares y era sincero y cercano, y ahora tiene a un primer edil que no tiene escrúpulos a la hora de confundir a la ciudadanía con mentiras disfrazadas de millones", añade Paris.

De hecho, defiende que cuando el PSOE ostentaba la Alcaldía no promocionaba "de esta manera" todos los procesos técnicos porque "realmente no hay nada que vender, nosotros preferimos no engañar a la ciudadanía, puesto que mucha gente desconoce la realidad municipal".

En un tono duro y contundente, la portavoz socialista incide en que "pudimos hacerlo para sacar rédito político, pero siempre consideramos que no había que cruzar líneas rojas. Pero está claro que Pascual no tiene reparos en mentir a sus ciudadanos. Este dinero estaba ya del año pasado y el escenario es que lo tienen que gastar ya porque no lo hicieron durante los siete meses de 2023".