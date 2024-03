Más costaleros y una nueva cofradía: así llega Mutxamel a su Semana Santa

Mientras la mayoría de municipios pasan por su vía crucis particular para encontrar costaleros, la Semana Santa de Mutxamel saca músculo. Las cofradías de la localidad no solo no han tenido problemas para contar con porteadores, sino que la gran novedad de este año es que se estrena una nueva cofradía, por lo que habrá «más cofrades que otros años» e incluso a última hora se han animado más y se podrá «hacer algún relevo».

Así lo ha asegurado Pepe Aracil, presidente de la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Mutxamel, que no ha escondido su felicidad y ha reconocido que están «contentos» por lo que, a tenor del panorama de las localidades de alrededor, se puede considerar como todo un hito cultural.

La Sentencia, con una escenificación de Cristo que aguarda a que dé comienzo el juicio del gobernador Poncio Pilatos, es el nombre de la cofradía que esta Semana Santa saldrá en procesión por primera vez. Lo hará durante la tarde del Domingo de Ramos, que es este 24 de marzo. Su recorrido empezará en la ermita de Sant Antonio, donde comenzará el camino que le llevará hasta la parroquia de la ciudad.

A esta hermandad se le unirán, durante el resto de estas fechas señaladas donde se entrelazan la religión y la tradición, Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la Palma, Santísimo Cristo de la Salud, Santísima Virgen de la Soledad, Santo Sepulcro y Jesús Nazareno, que conforman la Junta Mayor de Cofradías.

En total, siete agrupaciones que ensalzarán la fe en cada uno de los actos que articulan estas fiestas. Abre la veda el viernes de Dolores, cuyo acto central será la esperadísima Procesión extraordinaria Virgen de los Dolores, que se celebró durante la tarde de este viernes a las 20:30 horas.

Este paso inaugura la Semana Santa de Mutxamel. Del amplio programa de actos, sin duda, el acto que más expectación levanta es la procesión del Cristo del Perdón. Se trata de un paso que cuenta con el «aliciente especial» (que atesoran todos los actos, salvo la procesión del Viernes Santo) de atravesar el casco antiguo. Solo que en este caso, lo hace a al amparo de la noche, acompañado por las voces del coro del vía crucis con letras en latín, y únicamente iluminado por la tenue luz de las velas que los vecinos portan en su mano.

La participación de los habitantes del municipio es «crucial». Una palabra de un significado tan claro como contundente que el máximo dirigente de la Junta no ha dudado en emplear, y que ha aprovechado la ocasión para invitar a «cualquier vecino que pueda» a unirse a una marcha alumbrado por el fuego de los cirios que será el próximo miércoles 27 de marzo.

«La borriquita»

No hará falta esperar tantos días para disfrutar de otro de los grandes momentos de la Semana Santa de Mutxamel, repleta de ellos. Este Domingo de Ramos tendrá lugar otro de los eventos que más devoción arrastran, la salida de la «borriquita», flanqueada por todos los vecinos que se hayan hecho con un ramo o palma para acompañar al paso hasta la iglesia de la localidad.