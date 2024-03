San Vicente aprueba el proyecto de radares comunitarios contra la soledad de los mayores

Por unanimidad. El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado con los votos a favor de todos los partidos la propuesta impulsada por el PSOE para crear radares comunitarios contra la soledad de los mayores de San Vicente.

Este proyecto, ha explicado la edil Noelia Hernán, es una red de prevención en la que participarían vecinos, vecinas, comerciantes, personas voluntarias, profesionales de Servicios Sociales y servicios vinculados al barrio que, con su mirada sensible y respetuosa, contribuye a reducir el riesgo de aislamiento de las personas mayores.

“El objetivo es ayudar y facilitar que las personas mayores que han elegido seguir viviendo en su casa, puedan hacerlo en condiciones de bienestar y seguridad con la complicidad de su entorno”, sostiene Noelia Hernán, quien ha agradecido el apoyo recibido tanto del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición.

De esta manera, la concejalía de Derechos Sociales comenzará con la realización de un estudio técnico y económico para la necesidad y viabilidad del servicio para la implantación y puesta en marcha de uno o varios radares comunitarios.

“Buscamos crear una red de barrio mediante colaboración de varios sectores y vecinos para detectar situaciones de vulnerabilidad en personas mayores que vivan en soledad. Así como prevenir situaciones de riesgo en las personas mayores, creando una red de barrio que permita que la ciudad sea un espacio más seguro y amigable para este colectivo”, ha añadido la concejala.

Igualmente, ha explicado que también se busca paliar los efectos negativos de la soledad no deseada y brindar la oportunidad a las personas que sufren soledad no deseada, si así lo desean, de vincularse a su comunidad o entorno más cercano.

Noelia Hernán ha justificado que, en San Vicente, un 16,61% de la población supera los 65 años, y un 4,33% los 80 años; y los hogares unipersonales aumentan cada vez más, sobre todo entre las personas mayores que presentan mayor riesgo de sufrir esa soledad no deseada, especialmente de tipo emocional.

Existen en muchas comunidades autónomas planes o estrategias de atención y protección social de las personas mayores, hay múltiples programas, algunos ejemplos serían: La Fundación Grandes Amigos en la ciudad de Alicante o El proyecte Radars del Ayuntamiento de Barcelona el cual tiene licencia “commons” con lo que es posible firmar convenio a partir del cual ceden metodología y el conocimiento adquirido.

Por ello, el PSOE ha defendido que se deben fomentar programas orientados a detectar y atender a las personas mayores que padecen soledad no deseada en coordinación con los Equipos de Atención Primaria del sistema sanitario y los servicios sociales municipales y a apoyar los proyectos del voluntariado. “Es necesario impulsar y facilitar el acceso a actividades sociales, deportivas, culturales y lúdicas de cara a fomentar un envejecimiento activo, valoremos la necesidad de implementar los programas que se han instaurado en otras ciudades y que están siendo exitosos”, ha zanjado la edil socialista.

La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha lamentado que el PSOE rechazara el ofrecimiento de llevar la moción de forma conjunta, ya que el PP comparte la propuesta que "visibiliza la situación de los mayores y compartimos la inquietud ante el envejecimiento, las políticas sociales deben detectar y anticiparse a las necesidades de los ciudadanos".

Por parte de Vox, la concejal del Mayor, Yolanda Iborra, ha explicado que los mayores "son nuestra prioridad", por lo que la formación ultra ha dado su voto favorable, pero ha aprovechado para lanzar una andanada sobre su ideario: "Lo llaman radares, quieren compromiso, hablan de mirada sensible y respetuosa, de campañas de concienciación, pero tras la infrafinanciación se dan cuenta de que las políticas contrarias a la familia traen con el tiempo la soledad no deseada".

La edil del PSOE ha respondido a Torregrosa que han presentado la moción en solitario porque era un punto del programa electoral socialista, mientras que con Iborra ha sido muy clara: "Me habla de dignidad, respeto, conciencia, hágaselo mirar porque no pida lo que usted no tiene, somos oposición constructiva, echamos en falta medidas que usted aún no ha traído".