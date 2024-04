Trabajos de control de plagas en el alcantarillado de El Campello

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Campello, que dirige Marcos Martínez, comunica que, a través de la Mancomunidad de L’Alacantí, ha iniciado esta semana la campaña de desinsectación y desratización en el alcantarillado municipal. Lokímica, empresa responsable del control de plagas en la localidad, llevará a cabo estos tratamientos en el 100% de los registros, con el objetivo de evitar la presencia de cucarachas y roedores en la red de colectores. Para conseguirlo de manera efectiva, el plan de actuación durará cuatro semanas.

La compañía aplica durante todo el año tratamientos preventivos, que son los más efectivos, a través de productos inocuos que actúan únicamente contra los mosquitos, pero no afectan al resto de flora y fauna. Técnicos de la compañía recuerdan a la población que "si no hay agua, no puede haber mosquitos" y que el 80% de los focos de estos molestos insectos se producen en lugares privados, por lo que remarcan la importancia de clorar el agua de las piscinas y de acciones tan sencillas como retirar los platos que se suelen poner por costumbre bajo las macetas o no dejar cubos en el jardín o en los balcones.

El equipo de servicio está formado por un vehículo de campaña, dos técnicos aplicadores y todo el material necesario para los tratamientos. En todo momento, el director técnico de la empresa dirigirá los trabajos para obtener mejores resultados y una mayor eficiencia.

De esta manera, el municipio se ha dividido en 14 sectores o zonas de actuación, donde los técnicos van a realizar los tratamientos correspondientes para evitar la proliferación de roedores y otros insectos que pueden ocasionar molestias a la población de la localidad.

Concretamente, las divisiones que se han realizado son las siguientes: el sector 1 corresponde a la zona de El Vincle, Onyate y Racó de la Perdiu; el 2 a El Víncle, Palaciet y Casa Vella; el 3 al centro, el Trancho y Pla De Sarrió; el 4 al Pla Barraques y la urbanización Las Yucas; el 5, 6, 7 y 8 recogen la playa Muchavista; el 9 abarca el centro y Clot de L’Illot; el 10 la Coveta Fumà, el 11 la Cala D’Or, La Merced y Venta Lanuza; el 12 al Amerador; el 13 el Poble Espanyol y el 14 la costa y el Paseo Marítimo.

Se destaca que cada sector recibe un tratamiento periódico-programado. Es decir, los responsables del servicio realizan cuatro actuaciones en cada zona para la correcta desinsectación y desratización de la misma.

Así, el plan de actuación en la red de alcantarillado municipal de El Campello asegura un tratamiento integral y pormenorizado que repercute de manera positiva en la salud pública de la ciudad y mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas.