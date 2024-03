Vecinos piden medidas para frenar la proliferación de ratas en El Campello y la empresa niega que haya una plaga

Un problema llamado ratas en El Campello. El tema apareció por primera vez a nivel oficial en uno de los últimos plenos. Concretamente, en la sesión celebrada el pasado 1 de febrero. Fue el concejal de la oposición y portavoz de Per El Campello (XEC), Paco Toni Palomares, quien aprovechó su turno de interpelaciones para exponer el asunto de una manera un tanto peculiar, al presentarlo en sociedad con las siguientes palabras: "Ratitas, bueno ratitas, ratitas grandes".

"Ratas, ratas...", aclaró inmediatamente después ante las dudas del alcalde, Juanjo Berenguer, y de algún otro de los presentes, que no acababan de captar el fondo de una cuestión que lleva tiempo siendo un foco de preocupación vecinal. Así lo transmitió el edil de XEC, que quiso saber si el Ayuntamiento adopta alguna medida para erradicar la presencia de estos roedores, que según apuntó el concejal, son sobre todo visibles en los cables de luz que hay repartidos por distintos puntos de la ciudad.

El titular de Medio Ambiente, Marcos Martínez, fue el encargado de responder a la cuestión y si algo quedó claro en su intervención, es que el Consistorio no tiene un plan específico para combatir la proliferación de estos animales. Así lo explicó el propio edil, que informó de que sí se realizan campañas, pero que estas "no tienen periodicidad". ¿Qué quiere decir esto? Que se ejecutan medidas de forma reactiva, es decir, cuando alguien presenta una queja al respecto, aunque tal como indicó el máximo dirigente del área, lo mejor es que estos mensajes sean por escrito con el fin de agilizar el flujo de comunicación con la empresa responsable del control de plagas.

Esta empresa es Lokímica, firma que desempeña la función en los municipios de la Mancomunidad de L’Alacantí. La compañía ha matizado las palabras del edil y ha especificado que "las actuaciones se realizan de manera trimestral, actuando cuatro veces al año en el 100% de los registros de alcantarillado municipales con el fin de prevenir y controlar la presencia de roedores y bláticos (cucarachas)". Para efectuar estos procedimientos, "se utilizan productos específicos que ejercen acción directa" sobre los animales y que son "de baja toxicidad para las personas".

"No podemos hablar de plaga"

Según informaciones facilitadas por la compañía, en estos momentos "la densidad de roedores en el alcantarillado municipal es inferior al máximo recomendado por la OMS, y su población está totalmente controlada". "No podemos hablar de plaga", es el mensaje que destacan desde la empresa, que también remarca que de manera puntual actúa "en aquellos solares y zonas verdes de competencia municipal en los que se detecta indicios de presencia".

Esto coincide con las declaraciones que Martínez ofreció el pleno de febrero, donde dijo que "cuando un vecino alerta de ellas, enseguida tomamos cartas en el asunto". Su discurso fue reforzado por el alcalde, que recordó que "nosotros actuamos sobre parcelas públicas". Su matiz fue en alusión al hecho de que la institución ha recibido "varios avisos" de ratas que "salen de parcelas privadas". En estos casos, los servicios técnicos de departamento de Medio Ambiente son notificados por Lokímica con el fin de que la comunicación llegue a los propietarios para que estos efectúen labores de limpieza. Así lo detallan fuentes de la empresa, cuya explicación es calcada a la que dio el concejal titular del área en la sesión ordinaria de febrero.

Esta sensación de calma que transmiten tanto por parte de la compañía responsable como de la máxima entidad municipal no encaja con las quejas de algunos vecinos y miembros de la oposición, que consideran que hay un problema con la presencia de ratas en la ciudad. Eso al menos es lo que quedó claro en la asamblea ciudadana que la Asociación Vecinal Campellera organizó el pasado 23 de febrero en la que participaron cerca de un centenar de residentes en la ciudad que llenaron el aforo de la sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal.

Uno de los temas que fue abordado en esa reunión fue la "falta de limpieza, con una plaga de ratas tomando las calles". En esos contundentes términos se expresó Alfredo, uno de los asistentes al acto, que denuncia que estos molestos roedores campan a sus anchas en un solar ubicado en el número 1 de la calle Pla de Sarrió, en un espacio en el que hay "vehículos abandonados y hierbas secas". Su versión coincide con lo señalado desde la formación de Per El Campello, que no obstante, alertan de que las ratas ya "no están en los solares solamente" y cada vez es más fácil ver cómo "se pasean por el municipio".

"Son de un tamaño bastante grande y que da mucho respeto", relata el portavoz del partido, que en cualquier caso, emplea un tono dialogante: "Somos conscientes que no se puede poner veneno en las calles pero sí que se podrá realizar una campaña donde se pueda atajar el problema". En este sentido, Palomares asegura que "la gente continúa mandando sus protestas y preguntando cuándo se va a solucionar" una polémica que "al final se convertirá en un gran problema". "Hay muchas zonas donde tienen a su alcance la comida, independientemente de los lugares que hay autorizados para dar de comer a otros animales", lamenta el concejal, preocupado por una cuestión que también afecta a otros municipios de la comarca.

INFORMACIÓN

Preocupación en San Vicente

Estas criaturas de la subrealidad están también en la orden del día en San Vicente del Raspeig, donde una rata de gran tamaño fue grabada recientemente buscando alimento en el interior de una bolsa de una conocida franquicia de comida rápida. Las imágenes han generado una oleada de estupor y fuentes de la oposición recalcan que es "una evidencia más del inexistente plan de choque por parte del PP". "Sigue habiendo un problema con la limpieza del municipio que el alcalde no ha atajado", afirman las mismas fuentes, que sostienen que "la situación no solo se produce en los polígonos industriales, sino también en el casco urbano".

Lo cierto es que este último caso no es el único vestigio de presencia de ratas en la ciudad. Ya en verano, en el mes de agosto, las imágenes de un roedor de gran tamaño atravesando una de las principales arterias ya circularon con fuerza por las distintas redes sociales, «unos continuos episodios que demuestran que la basura se ha usado como baza electoral», critican desde la oposición, que ponen en el foco el «contrato prorrogado por el PP y caducado».