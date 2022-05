El Ayuntamiento de Alcoy se ha presentado a una subvención de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica destinada a promover alternativas a las quemas como método de eliminación de restos agrícolas para el ejercicio 2022. En este caso concreto, se ha solicitado la ayuda para la compra de una máquina trituradora y el servicio de trituración. El vehículo que se emplearía para ofrecer el servicio a la ciudadanía sería uno de los que dispone el departamento municipal de Transición Ecológica.

Desde el Consistorio aseguran que es importante señalar que la nueva Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados prohíbe las quemas en todo el término municipal de la ciudad. En concreto, en su artículo 27.3 determina que: "Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, o, en entornos silvícolas, con el objeto de prevenir los incendios forestales cuando no pueda accederse para su retirada y posterior gestión, en aplicación de la exclusión prevista en el artículo 3.2.e). Los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola que no queden excluidos del ámbito de aplicación de esta ley de acuerdo con el artículo 3.2.e), deberán gestionarse conforme a lo previsto en esta ley, en especial la jerarquía de residuos, priorizando su reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica".

Teniendo en cuenta lo que determina dicha Ley, y mientras no haya otra normativa con una regulación diferente sobre la quema de restos agrícolas, se considera que, tendrían que ser suspendidas y dejadas sin efecto las comunicaciones de quema realizadas hasta el momento, según informa la administración local.

Para ayudar en este sentido, además de la subvención a la que se acaba de presentar el Ayuntamiento, el departamento municipal de Transición Ecológica dispone de las siguientes máquinas aptas para el triturado de restos vegetales: una biotrituradora GreenMech, que es la que utiliza la brigada y que podrá ser utilizada para el servicio a la ciudadanía; una astilladora Vermeer 935l, máquina bastante pesada, que actualmente emplean en los parques naturales de Font Roja y Mariola para los restos de trabajos silvícolas; un tractor New Holland que, hoy en día, está cedido a los parques de Mariola y Font Roja y va equipado con un aparato triturador; y un remolque para el tractor anterior. Este último vehículo es basculante, de grandes dimensiones y lleva incorporada una astilladora que puede acumular el material triturado en el remolque, pero todavía no ha sido usada, posiblemente, insisten las citadas fuentes, por su tamaño.

Los parques naturales de Font Roja y Mariola ya disponen de un servicio de triturado de restos agrícolas, dirigido a los propietarios de estas zonas. El servicio se ofrece del 15 de febrero al 15 de junio de 2022. La intención del Ayuntamiento es crear un servicio para toda la ciudadanía y en la medida de los posible ir aumentando la maquinaria.

El concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, señala que «para cumplir los ODS, seguir la hoja de ruta de la agenda urbana 20-30 y luchar contra el Cambio Climático hemos de abandonar la cultura del fuego y hacer pedagogía de la gestión de residuos agrícolas sin la necesidad de quemar. Se trata de un cambio de hábitos en los cuales, las administraciones deberemos estar junto a los usuarios y proporcionarles las herramientas precisas, por eso crearemos un servicio de trituración con la maquinaria municipal para la ciudadanía. Recordamos que si no quemamos, estamos evitando emitir gases de efecto invernadero como el CO₂ y, al mismo tiempo, al triturar la materia orgánica estamos proporcionando materia para nutrir los suelos. Son formas de trabajar el campo alternativas, pero que se han utilizado en el pasado y que ahora nos ayudan a todas y a todos a andar hacia la Transición Ecológica».